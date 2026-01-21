Trump’ın İran’la Savaş İhtimali Gündemde

Trump, başkanlığının ilk yılına denk gelen dönemde News Nation kanalına röportaj vererek, ABD’nin iç ve dış meseleleri hakkında görüşlerini açıkladı. İran’ın “suikast tehditlerini” göz önünde bulundurarak değerlendirmeler yapan Trump, “Eğer bir şey olursa, tüm ülke havaya uçacak. Onları kesinlikle çok sert bir şekilde vuracağım.” şeklinde açıklamalarda bulundu.

BİR ŞEY OLURSA YER YÜZÜNDEN SİLECEKLER

Trump, bu konuda kesin talimatlar verdiğini vurgulayarak, “Bir şey olursa onları haritadan silecekler.” dedi. Ayrıca, İran’ın kendisine yönelik suikast tehditleri konusunda, eski Başkan Joe Biden’ı yeterince karşılık vermemekle eleştirdi.

TRUMP’IN İRAN ‘KARARLILIĞI’ DEVAM EDİYOR

Bir haber kaynağının bildirdiğine göre, ABD’nin İran’a saldırı planlarını rafa kaldırmadığı ve bölgeye askeri unsurlarını yönlendirmeyi sürdürdüğü öne sürülüyor. ABD hükümetinden yapılan açıklamalarda Trump’ın, danışmanlarına İran’a yönelik askeri seçenekler konusunda baskı yapmayı sürdürdüğü belirtildi. İsimleri açıklanmayan yetkililer, Trump’ın İran’a yönelik olası bir operasyondan beklediği etkiyi anlatırken “kararlı” kelimesini sıkça kullandığını kaydetti.

SEVKİYAT ARTACAK

Öte yandan, bölgeye ek hava savunma sistemleri göndermeyi planladıklarını ifade eden yetkililer, Patriot ve THAAD sistemlerinin de bu doğrultuda yer aldığını bildirdi. Geçen hafta bölgede faaliyete geçebilecek yeterli askeri unsurun bulunmadığı belirtilirken, Orta Doğu’ya daha fazla sevkiyatın ABD’nin saldırı seçeneklerini artıracağına dikkate çekildi.

İRAN’DAN CİHAT TEHDİDİ

İran Meclis Ulusal Güvenlik Komisyonu, İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’e yönelik her türlü saldırıyı cihat ilanı olarak değerlendireceklerini belirtti. İran ile ABD arasındaki gerilim, İran genelinde protestoların sert bir şekilde bastırılmasının ardından tırmanırken, Trump Washington’un buna karşılık verebileceği konusunda uyarıda bulunmuştu.

“İSLAM DÜNYASINA KARŞI SAVAŞ İLANI ANLAMINA GELİR”

Meclisin ulusal güvenlik komisyonu açıklamasında, “Hamaney’e yapılacak herhangi bir saldırı, tüm İslam dünyasına karşı savaş ilanı anlamına gelir. İslam alimleri tarafından cihat fetvasının verilmesi ve İslam’ın askerlerinin dünyanın her yerinde vereceği karşılık beklenir.” ifadesine yer verildi.

