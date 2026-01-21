Real Madrid Monaco’yu Farklı Geçti 6-1

Real Madrid’den Farklı Galibiyet

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 7. haftasında Real Madrid, kendi sahasında Monaco’yu etkileyici bir skorla yendi. Estadio Bernabeu’da gerçekleştirilen karşılaşmada İspanyol temsilcisi, rakibini 6-1’lik skorla geçerek gücünü açıkça gösterdi. Maça hızlı bir giriş yapan Real Madrid, Kylian Mbappe’nin 5 ve 26. dakikalarda kaydettiği gollerle henüz erken bir avantaj sağladı.

BASKIYI ARTIRIYOR

İkinci devrede oyunun kontrolünü tamamen ele alan Real Madrid, Franco Mastantuono’nun 51. dakikada attığı golle farkı artırdı. 55. dakikada ise Thilo Kehrer’in kendi kalesine gönderdiği top, ev sahibinin skorunu daha da açtı. 63. dakikada Arda Güler’in asistinde Vinicius Junior’un golü, skor tablosunu daha da yükseltti.

İKİNCİ YARIDA TAHAAKİ VE PERFORMANS

81. dakikada Jude Bellingham, Federico Valverde’nin etkileyici pasını gole çevirerek maçın sonucunu belirledi. Monaco’nun tek sayısını ise 72. dakikada Jordan Teze kaydetti. Milli futbolcu Arda Güler, karşılaşmaya ilk 11’de başladı ve 77 dakika sahada kalarak 1 asistlik katkı sağladı. Performansı ile tribünlerden büyük alkış aldı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ GECESİ SONUÇLAR

Inter 1-3 Arsenal

Real Madrid 6-1 Monaco

Olympiakos 2-0 B. Leverkusen

Tottenham 2-0 B. Dortmund

Villarreal 1-2 Ajax

Kopenhag 1-1 Napoli

Sporting CP 2-1 PSG

Bodo/Glimt 3-1 Manchester City

K. Almaty 1-4 Club Brugge

Gündem

TCMB Papara Faaliyet İznini İptal Eden Kararı Kaldırdı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Papara Elektronik Para AŞ'nin faaliyet iznini iptal eden kararını geri aldı.
Gündem

Burçin Baykal’ın Trajik İntiharı Aileyi Sarsıyor

Avcılar Belediyesi'nin eski Başkan Yardımcısı Burçin Baykal, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden atlayarak hayatına son verdi. Kardeşi Burak Baykal'ın da geçtiğimiz yıl intihar ettiği belirtildi.
Gündem

Altın Fiyatları Yeni Zirveye Ulaşıyor

Grönland'daki gerilim ve yeniden gündeme gelen ticaret savaşı endişeleri, piyasalarda risk iştahını olumsuz yönde etkiledi.
Gündem

İstanbul’da Sıcaklık Yükseliyor: Hafta Sonu 13 Derece

Yeni haftada kar yağışı etkili olurken, sıcaklıklar yükselmeye başlayacak. Tüm bölgelerde mevsim normalleri üstü değerler bekleniyor, yalnızca Güneydoğu Anadolu bölgesi istisna.
Gündem

Yangın Mağdurları Anısına Yıldönümü Etkinliği Düzenlendi

Kartalkaya'daki Grand Kartal Oteli'nde yaşanan yangında hayatını kaybeden 78 kişi anma etkinliğiyle yad edildi. Aileler, olay anında otel önünde toplandı.

