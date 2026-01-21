Real Madrid Monaco’yu Farklı Geçti 6-1

Real Madrid’den Farklı Galibiyet

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 7. haftasında Real Madrid, kendi sahasında Monaco’yu etkileyici bir skorla yendi. Estadio Bernabeu’da gerçekleştirilen karşılaşmada İspanyol temsilcisi, rakibini 6-1’lik skorla geçerek gücünü açıkça gösterdi. Maça hızlı bir giriş yapan Real Madrid, Kylian Mbappe’nin 5 ve 26. dakikalarda kaydettiği gollerle henüz erken bir avantaj sağladı.

BASKIYI ARTIRIYOR

İkinci devrede oyunun kontrolünü tamamen ele alan Real Madrid, Franco Mastantuono’nun 51. dakikada attığı golle farkı artırdı. 55. dakikada ise Thilo Kehrer’in kendi kalesine gönderdiği top, ev sahibinin skorunu daha da açtı. 63. dakikada Arda Güler’in asistinde Vinicius Junior’un golü, skor tablosunu daha da yükseltti.

İKİNCİ YARIDA TAHAAKİ VE PERFORMANS

81. dakikada Jude Bellingham, Federico Valverde’nin etkileyici pasını gole çevirerek maçın sonucunu belirledi. Monaco’nun tek sayısını ise 72. dakikada Jordan Teze kaydetti. Milli futbolcu Arda Güler, karşılaşmaya ilk 11’de başladı ve 77 dakika sahada kalarak 1 asistlik katkı sağladı. Performansı ile tribünlerden büyük alkış aldı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ GECESİ SONUÇLAR

Inter 1-3 Arsenal

Real Madrid 6-1 Monaco

Olympiakos 2-0 B. Leverkusen

Tottenham 2-0 B. Dortmund

Villarreal 1-2 Ajax

Kopenhag 1-1 Napoli

Sporting CP 2-1 PSG

Bodo/Glimt 3-1 Manchester City

K. Almaty 1-4 Club Brugge