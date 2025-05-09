Altın Fiyatları Yeniden Toparlanmaya Başladı

Altın, ABD’nin gümrük tarifeleri, Fed’in faiz kararı ve jeopolitik gerginliklerin etkisiyle dalgalı bir seyir sürdürüyor. Yatırımcılar, Trump’ın ABD ile İngiltere arasındaki ticaret anlaşmasına odaklanmış durumda. Uzmanlar, ABD-İngiltere ticaret anlaşmasının sınırlı yapısı ve eksik ayrıntıları nedeniyle bu anlaşmanın, Trump’ın ekonomik gündemini yeniden canlandırma ya da küresel büyümenin keskin bir şekilde yavaşlayacağı korkularını giderme konusunda yetersiz olduğunu düşünüyor. Altın piyasaları uzmanları, Trump’ın duyurduğu anlaşmanın etkisiyle ons altında dalgalı seyrin devam edeceğini öngörüyor.

H2: ons altın dalgalı seyirde

Bu sabah erken saatlerde ons altın, 3300 doların altına inmesine rağmen yeniden toparlanarak 3333 dolar seviyesine ulaştı. Altının ons fiyatı, 22 Nisan tarihinde 3500 doları aşarak rekor kırmıştı. Analistler, bugün için destek seviyesini 3286 dolar olarak belirlerken, direnç seviyesi olarak ise 3366 doları gösteriyor. Gram altın şu an 4151 TL seviyesinden işlem görüyor. Kapalıçarşı’da çeyrek altın 6854 TL’den, yarım altın 13705 TL’den ve tam altın ise 27284 TL’den alıcı buluyor. Cumhuriyet altını ise 27339 TL’den satılmakta.