Altın Fiyatları Yeniden Yükseliyor!

ALIM FIRSATI SUNAN DÜŞÜŞ

Altın fiyatları, perşembe günü yatırımcılara beklenen bir alım fırsatı sundu. Son 5 haftanın en düşük seviyesine ulaşan gram altın 4 bin liranın altına düşerek, borcu olanlara ödemelerini kapatma imkanı tanıdı. Bu düşüşten sonra yatırımcıların alım yapmasıyla birlikte altın fiyatları tekrar yükselişe geçti ve günü 4 bin liranın üstünde kapadı. Bugün ise altın fiyatları 4 bin lira seviyesinin üstünde bir başlangıç yaptı. Düşüşü kaçıranlar için yeni bir şansın olup olmadığı merak konusu.

YÜKSELİŞTEKİ BELİRGİN DEĞİŞİMLER

Altın fiyatları yeniden yukarı doğru bir seyir izliyor. Zaman zaman meydana gelen küçük düşüşler olsa da gram altın 4 bin liranın üzerindeyken, fiyatlar şu şekilde: Gram altın 4.021 TL, ons altın 3.216 TL, çeyrek altın 6.699 TL, yarım altın 13.393 TL ve tam altın 26.671 TL. Altın fiyatlarının tekrar 4 bin liranın üzerine çıkmasıyla birçok yatırımcı alım fırsatını kaçırdığı için pişmanlık yaşamaya başladı. Peki, altın yeniden düşer mi, alım yapmak mümkün mü? İslam Memiş, “Karısının altınını bozan haniciler: Altın fiyatları düştü, hanımının altınını bozdurup kumar oynamıştın, bugün ödesin borcunu” ifadelerinde bulundu ve altında alım zamanının olduğunu belirtti.

İSLAM MEMİŞ’TEN YENİ ŞANS AÇIKLAMASI

İslam Memiş, ikinci bir şansın bulunduğunu belirterek şöyle açıkladı: “Önümüzdeki hafta yükseliş göreceğiz. Gram altın 4.150-4.200 lirayı görecek. Ons altın tarafında 3.200 dolar hatta 3.223 dolar seviyesini görecek. O yüzden buraları alım fırsatı olarak değerlendirin.”