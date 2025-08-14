Altın Fiyatları Yeniden Yükseliyor: Dikkat!

ALTIN PİYASASINDAKİ HAREKETLİLİK

Altın piyasasında son haftalarda meydana gelen dalgalanmalar, yatırımcıların bu güvenli limana yönelmesine sebep oluyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin ve Hindistan’a yönelik ithalat vergilerini artırma kararı, jeopolitik gerilimi tırmandırırken, Fed’in faiz indirim sinyalleri altın fiyatlarını destekliyor. Altın fiyatlarındaki son aylarda yaşanan artış, yatırımcıların dikkatli takibinde. Uzmanlar da bu gelişmeler doğrultusunda tahminlerini paylaşıyor. ABD Maliye Bakanlığı’nın yayınladığı izin belgesine göre, Rusya ve ABD liderlerinin Alaska’daki görüşmelerinin organizasyonu için gerekli olan, Rusya’ya karşı yaptırımlar kapsamında yasaklanmış tüm işlemlere 20 Ağustos’a kadar izin verilmiş durumda.

SONBAHAR AYLARINA DİKKAT

Yaşanan gelişmeler sonrası uzmanlar, altın tahminlerini güncelledi. Altın ve para piyasaları uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, NTV’ye yaptığı değerlendirmede, “Bu gelişmelerin altın fiyatları üzerinde kalıcı bir baskı yaratmayacağını, yalnızca geçici dalgalanmalara yol açabileceğini” söyledi. Yaz aylarında ons altının 3.300–3.400 dolar aralığında stabil kaldığını belirten Yıldırımtürk, “Ağustos ortasından itibaren yukarı yönlü hareket başlayabilir. Eylül ve Ekim aylarında yatırımcılar altına yeniden yönelecek” şeklinde ifade etti.

İSLAM MEMİŞ’TEN TAVSİYE

Ekonomist İslam Memiş de, Kasım sonuna kadar gram altında 4.500 TL seviyesinin görülebileceğini belirterek, elinde altın bulunduranların, nakit ihtiyacı yoksa satış yapmamasını tavsiye ediyor. Gram altın, yılbaşında 2.984 lira seviyesindeyken, şu anda 4.400 liraya ulaşarak, 8 ayda yüzde 47,5 oranında bir değer kazancı sağladı.