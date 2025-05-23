Altın Fiyatları Yeniden Yükselmeye Başladı!

TRUMP’IN GÜMRÜK VERGİSİ ÖNERİSİ

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya üzerinden Avrupa Birliği’ne yönelik yüzde 50 oranında ek gümrük vergisi uygulanmasını önerdi. Bu gelişme, piyasalarda önemli bir hareketlilik yarattı. Trump’ın Avrupa’ya yönelik yeni gümrük vergisi önerisi sonrası, altının ons fiyatı 3 bin 320 dolardan 3 bin 350 dolara yükseldi.

ALTIN FİYATLARINDAKİ DEĞİŞİMLER

İç piyasada ise gram altın, güne 4 bin 164 TL’den başlamışken, 4 bin 205 TL seviyesine çıktı. Gün içerisinde artış göstermeye devam eden gram altın yaklaşık 40 TL değer kazandı.