Altın Fiyatları Yukarı Yöneldi, Tahminler Var!

KÜRESEL PİYASALARDA ALTIN YÜKSELİŞTE

Küresel piyasalarda altın, yönünü yukarı çevirdi. Fed Başkanı Jerome Powell’ın faiz indirimine dair yaptığı açıklamalar, Washington’un Hindistan’a yönelik yüksek gümrük vergileri ve jeopolitik riskler, yatırımcıların güvenli liman arayışını artırıyor.

TİCARİ GERİLİM ALTIN FİYATLARINI ETKİLİYOR

Nisan ayından bu yana karışık bir seyir izleyen ons altın, 3 bin 430 dolar seviyesine ulaştı. Beyaz Saray’ın merkez bankası üzerindeki baskılarına ek olarak, küresel ticaret gerilimleri de fiyatların yukarı yönlü hareket etmesine yardımcı oldu. 1996 yılından bu yana ilk defa, merkez bankalarının rezervlerinde altının payı yüzde 25 ile ABD tahvillerini yüzde 20 geride bırakmış durumda. Bu durum, altının küresel finans sisteminde “güvenli liman” konumunu güçlendirdi.

Bu gelişmeler altın fiyatlarını desteklerken, bankacılık devleri yeni tahminlerini paylaşmaya başladı. Morgan Stanley, zayıflayan dolar ve artan enflasyon risklerini gerekçe göstererek 2025’in son çeyreği için altın tahminini 3 bin 800 dolara yükseltti. Goldman Sachs, temel senaryosunda 2025 sonunda altının 3 bin 700 dolar, 2026 ortasında ise 4 bin dolar seviyesine ulaşabileceğini öngörüyor. Resesyon durumunda fiyatların 3 bin 880 dolara, daha uç senaryolarda ise 4 bin 500 dolara kadar yükselebileceği ifade ediliyor. Bank of America, 2026’nın ilk yarısında altının 4 bin dolara ulaşmasını bekliyor ve Fed üzerindeki siyasi baskıların belirsizliklerin fiyatları destekleyeceğini vurguluyor. Uzmanlar, merkez bankalarının alımları ve jeopolitik risklerin sürmesi halinde, altının önümüzdeki dönemde yeni rekor seviyelere doğru ilerleyebileceğini belirtiyor.