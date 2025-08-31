Altın Fiyatları Yükseldi, Tahminler Yapıldı

KÜRESEL PİYASALARDA ALTININ YÜKSELİŞİ

Küresel piyasalarda altın fiyatları yukarı yönlü bir hareket sergiliyor. Fed Başkanı Jerome Powell’ın faiz indirimiyle ilgili verdiği mesajlar, Washington’un Hindistan’a koyduğu yüksek gümrük vergileri ve artan jeopolitik riskler yatırımcıları güvenli liman arayışına itiyor.

TİCARİ GERİLİM ALTIN FİYATLARINI ARTIRIYOR

Son dönemde karışık bir seyir izleyen ons altın, 3 bin 430 dolar seviyesine ulaştı. Beyaz Saray’ın merkez bankası üzerindeki baskıları ve küresel ticaret gerilimleri fiyatların yukarı yönlü hareket etmesine yardımcı oluyor. 1996’dan bu yana merkez bankalarının rezervlerinde altının payı yüzde 25 olarak kaydedilirken, bu oran ABD tahvillerinin yüzde 20’lik payını geride bırakıyor. Bu durum, altının küresel finans sisteminde “güvenli liman” konumunu güçlendiriyor.

BANKACILIK DEVLERİNİN ALTIN TAHMİNLERİ

Yaşanan gelişmelerin yanı sıra bankacılık devleri de yeni fiyat tahminlerini paylaşmaya başladı. Morgan Stanley, zayıflayan dolar ve enflasyon risklerini belirterek 2025’in son çeyreği için altın fiyatını 3 bin 800 dolara yükseltti. Goldman Sachs, temel senaryo olarak 2025 sonunda altının 3 bin 700 dolara, 2026 ortasında ise 4 bin dolara ulaşacağını öngörüyor. Resesyon durumunda fiyatların 3 bin 880 dolara çıkabileceği, daha da uç senaryoların 4 bin 500 dolarlık hedefe ulaşabileceği belirtiliyor. Bank of America ise, 2026’nın ilk yarısında altının 4 bin dolara ulaşacağının tahmininde bulunuyor ve Fed üzerindeki siyasi baskıların fiyatları destekleyeceğini vurguluyor. Uzmanlar, merkez bankalarının alımları ve devam eden jeopolitik riskler ışığında altının yeni rekor seviyelere doğru ilerleyebileceğini ifade ediyor.