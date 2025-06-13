Altın Fiyatları Yükseliş Gösterdi!

JEOPOLİTİK GERİLİM VE ALTIN FİYATLARI

İsrail’in İran’a başlattığı saldırı ile artan jeopolitik gerilimler ve ABD Merkez Bankası Fed’in faiz indirme ihtimalinin yükselmesi, yatırımcıların güvenli limana yönelme isteğini artırdı. Bu durum, uluslararası piyasalarda altın fiyatlarının hızla yükselmesine yol açtı. Daha önce 22 Nisan’da 3500 dolar ile rekor kıran ons altın, şu an yeniden rekora yaklaştı.

GRAM ALTINDA TARİHİ ZİRVE

Güne 3385 dolardan başlayan ons altın, 3444 dolara kadar çıkarak 22 Nisan’dan bu yana en yüksek seviyesini gördü. Şu anda ons altın 3428 dolardan işlem görüyor. Gram altın ise, 4285 TL seviyesinden başlayarak 4373 TL’ye çıkarak tarihi zirvesini elde etti. Zirve sonrası dengelenen gram altın fiyatı şu an 4344 TL’den işlem görüyor. Kapalıçarşı’da çeyrek altın fiyatı 7143 TL, tam altın ise 28442 TL olarak belirlendi.

İSRAİL’İN OPERASYONU VE CEVAP

İsrail ordusu, İran’ın nükleer programını hedef alarak önleyici, hassas ve kombine bir saldırı başlattığını açıkladı. İsrail Başbakanı Netanyahu, “İran’a operasyon gerektiği kadar sürecek. İran’ın nükleer zenginleştirme programının kalbine saldırdık. Natanz Nükleer tesisindeki bilim insanlarını hedef aldık” ifadelerini kullandı. Aynı zamanda, İsrail’in yerleşim yerlerine yaptığı saldırılar sonucunda sivil kayıpların yaşandığı da öğrenildi. İran Genelkurmay Sözcüsü ise “Misilleme yapacağız, İsrail ve ABD ağır bedel ödeyecek” şeklinde bir açıklama yaptı.

FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİ VE ETKİSİ

Diğer yandan, ABD’deki enflasyon verilerinin etkisiyle Fed’in faiz indirimine gitme beklentisi de altın fiyatlarının yönünde önemli bir rol oynuyor. ABD’de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), mayıs ayında aylık bazda yüzde 0,1, yıllık bazda ise yüzde 2,4 ile beklentilerin altında bir artış gösterdi. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed’in bu yıl içinde ilk faiz indirimini eylül ayında yapacağına kesin gözüyle bakılırken, bankanın yıl boyunca toplamda iki faiz indirimi gerçekleştirmesi öngörülüyor.