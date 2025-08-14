Altın Fiyatları Yükseliş Sinyali Veriyor

ALTIN PİYASASINDA HAREKETLİLİK ARTARKEN YATIRIMCILAR DİKKATİ TOPLUYOR

Altın piyasasında son haftalarda gözlemlenen hareketlilik, yatırımcıların bu güvenli limana yeniden yönelmesine sebep oluyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin ve Hindistan’a uygulanan ithalat vergilerini artırma kararı, jeopolitik gerginlikleri artırırken, Fed’in faiz indirimine dair verdiği sinyaller altın fiyatlarını destekliyor. Altın fiyatlarında son aylarda kaydedilen artış, yatırımcılar tarafından dikkatle izleniyor. Uzmanlar da yaşanan gelişmeler ışığında tahminlerini paylaştı. ABD Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan bir izin belgesine göre, Rusya ve ABD liderlerinin Alaska’da gerçekleştireceği görüşmenin organizasyonu için gerekli olan, Rusya karşıtı yaptırımlar kapsamında yasaklanmış tüm işlemlere 20 Ağustos’a kadar izin verildi.

SONBAHAR AYLARINA ÖZEL TAHMİNLER

Yaşanan gelişmeler sonrasında uzmanlar altın tahminlerini güncelledi. Altın ve para piyasaları uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, NTV’ye yaptığı değerlendirmede, “bu gelişmelerin altın fiyatları üzerinde kalıcı bir baskı yaratmayacağını, yalnızca geçici dalgalanmalara yol açabileceğini” ifade etti. Yaz aylarında ons altının 3.300–3.400 dolar aralığında yatay seyrini devam ettirdiğini belirten Yıldırımtürk, “Ağustos ortasından itibaren yukarı yönlü hareket başlayabilir. Eylül ve Ekim aylarında yatırımcılar altına yeniden yönelecek” dedi.

Ekonomist İslam Memiş, Kasım sonuna kadar gram altında 4.500 TL seviyesinin görülebileceğini söyleyerek, elinde altın bulunduranların, nakit ihtiyacı yoksa satış yapmamaları gerektiğini belirtti. Yılbaşında 2.984 lira seviyesinden işlem gören gram altın, bugün 4.400 liraya çıkarak 8 ay içinde yüzde 47,5 oranında değer kazandı.