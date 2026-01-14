Altın Fiyatları Yükselişini Sürdürüyor: Gram 6430 Lira

Altın fiyatları güne yükselişle başlıyor.

Güne artışla başlayan gram altın, şu an 6 bin 430 lira seviyesinde işlem görüyor. Aynı zamanda çeyrek altın, 10 bin 624 lira, Cumhuriyet altını ise 42 bin 330 lira olarak satılmakta.

ALTININ ONSUNDA ARTIŞ GÖRÜLÜYOR

Altının ons fiyatı, dünkü kapanış seviyesine göre yüzde 1 artışla 4 bin 634 dolardan işlem görmekte. ABD Merkez Bankasının bu yıl içerisinde faiz indirimlerine devam edeceğine dair beklentiler ve devam eden jeopolitik riskler, altın fiyatlarına yönelik destek sağlıyor. Yatırımcıların dikkatini çeken jeopolitik gelişmeler arasında ise, ABD yönetiminin İran’daki olaylara karşı sergilediği tutum öne çıkıyor.