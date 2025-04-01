Altın Fiyatları Yükselişte: Yatırımcılar Güvenli Limana Yöneldi

ABD BAŞKANI TARİFELERİYLE YATIRIMCILARIN GÜVENLİ LİMANA YÖNELİMİ ARTTI

ABD Başkanı Donald Trump’ın yeni tarifeleri, yatırımcıların güvenli liman olarak bilinen altına olan ilgisini artırıyor. Altının ons fiyatı 3 bin 118 dolara kadar yükselirken, yurt içinde 19 Mart’ta 4 bin 2 liralık seviyeye kadar inip sonrasında tekrar yükselişe geçti. Gram altın, ons altın fiyatlarındaki artış nedeniyle 3 bin 834 liraya kadar çıkarken, çeyrek altın 6 bin 320 lira, Cumhuriyet altını ise yaklaşık 25 bin 200 lira seviyelerinden satılıyor.

KRİTİK TARİHE DOĞRU HAREKETLİLİK

Trump’ın tarifelerinin tüm ülkeleri etkileyeceğini belirtmesinin ardından ticaret savaşı endişeleri etkisini gösteriyor. Bu durum varlık fiyatlarının karışık bir seyir izlemesine yol açtı. 2 Nisan’dan itibaren açıklanması beklenen karşılıklılık esaslı tarifelere dair gelişmeler, yatırımcıların dikkatini çekiyor. Ayrıca dünya genelindeki jeopolitik gerginlikler de sürerken, Trump, İran’ın nükleer anlaşmadan uzak durması halinde ve ateşkes girişimlerine engel olması durumunda Rusya’ya ek vergi getirileceği uyarısında bulundu.

BANKALAR ALTIN TAHMİNLERİNİ GÜNCELLEDİ

Trump’ın gümrük vergileri ve tehditlerinin küresel ticaret savaşı ile enflasyonu tetiklediğini düşünen analistler, yatırımcıların endişelerinin artmakta olduğunu ve güvenli limana olan talebin desteklendiğini ifade ediyor. Geçtiğimiz hafta uluslararası bankalar altın tahminlerini revize etti. Goldman Sachs, bu yıl için altın fiyatı beklentisini 3 bin 300 dolara çıkardı. UBS ve Macquarie Group ise, altının ikinci çeyrekte ons başına 3 bin 500 dolara yükselebileceğini öngörüyor. BNP Paribas da ortalama fiyatı 3 bin doların üzerinde güncelledi. Danimarkalı finans devi Saxo Bank ise altın tahminlerini revize ederek, 2025 yılı için ons başına 3 bin 300 dolara yükselebileceğini belirtiyor. Analistler, önümüzdeki dört çeyrekte altının ons fiyatının 3 bin 200 dolardan işlem görebileceği tahmininde bulunuyor.