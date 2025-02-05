Altın Fiyatları Yükseliyor: Güncel Durum

ALTINDA DEVAM EDEN HAREKETLİLİK

Gözde bir yatırım aracı olan altın, gün içerisinde hareketliliğini sürdürüyor. Altının ons fiyatı, 5 Şubat 2025 tarihi itibariyle saat 10:00’da 2,860 dolar olarak işlem görmekte ve bu, önceki güne göre %0.59 oranında bir artış gösteriyor. Gram altın fiyatı ise gün içinde %0.64 artış kaydetti. Serbest piyasada gram altın fiyatları da güncel olarak belirlenmiş durumda; saat 10:00 itibariyle gram altın alış fiyatı 3.306,92 TL, satış fiyatı ise 3.307,31 TL. Çeyrek altın 5.407,45 TL, Cumhuriyet altını ise 21.563,65 TL’den işlem görmekte.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

5 Şubat 2025 tarihli güncel altın fiyatları şöyle:

– Gram Altın:

– Çeyrek Altın:

– Cumhuriyet Altını: 21.563,65 TL

– Ons Altın: 2,860 dolar (%0.59 artış)

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ALTININ GÜVENİLİR YATIRIM ARAÇLARI ARASINDAKİ YERİ

Altın, güvenli liman olarak bilinen ve yatırımcılar tarafından sıkça tercih edilen bir yatırım aracı. Özellikle belirsizlik dönemlerinde altın fiyatları, yükseliş göstermekte. Ancak, altın fiyatları piyasalardaki dalgalanmalardan da etkilenebiliyor. Bu nedenle altın yatırımı yapmadan önce piyasaları dikkatlice takip etmek gerekiyor.

YATIRIM TAVSİYESİ OLARAK DEĞERLENDİRMEYİN

Burada sunulan bilgiler, kesinlikle yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir. Altın yatırımı yapmadan önce kendi araştırmalarınızı gerçekleştirmeli ve uzman görüşlerine başvurmalısınız.