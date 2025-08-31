Altın Fiyatları Yükseliyor, Tahminler Çeşitleniyor

KÜRESEL PİYASALARDA YÜKSELİŞ GÖSTEREN ALTIN

Küresel piyasalar üzerinde olumlu bir yön elde eden altın, yükselme eğilimini gösteriyor. Fed Başkanı Jerome Powell’ın faiz indirimine dair verdiği mesajlar, Washington’un Hindistan’a uyguladığı yüksek gümrük vergileri ve jeopolitik riskler, yatırımcıların güvenli liman arayışlarını artırıyor.

TİCARİ GERİLİM ALTIN FİYATLARINI ARTIRIYOR

Nisan ayından bu yana karışık bir seyir izleyen ons altın, 3 bin 430 dolar seviyesine ulaştı. Beyaz Saray’ın merkez bankası üzerinde oluşturduğu baskılar ile küresel ticaret gerilimleri, fiyatların yukarı yönlü hareket etmesine yardımcı oldu. 1996 yılından bu yana merkez bankalarının rezervlerinde altının payı, yüzde 25’e çıkarak ABD tahvillerini (yüzde 20) geride bıraktı. Bu durum, altının küresel finans sistemindeki “güvenli liman” konumunu pekiştiriyor.

BANKACILIK DEVLERİNDEN ALTIN TAHMİNLERİ

Bu gelişmeler altın fiyatlarını desteklemekle kalmadı, aynı zamanda bankacılık devleri yeni tahminlerini de sıraladı. Morgan Stanley, zayıflayan dolar ve artan enflasyon risklerini göz önüne alarak, 2025 yılının son çeyreği için altın tahminini 3 bin 800 dolara yükseltti. Goldman Sachs, baz senaryosunda 2025 sonunda altının 3 bin 700 dolar, 2026 ortasında ise 4 bin dolar seviyesine çıkacağını öngörüyor. Resesyon durumunda fiyatların 3 bin 880 dolara kadar yükselebileceği, daha uç senaryolarda ise 4 bin 500 dolara ulaşabileceği dile getiriliyor. Bank of America ise 2026’nın ilk yarısında altının 4 bin dolar seviyesine çıkacağını tahmin ediyor ve Fed üzerindeki siyasi baskıların fiyatları destekleyeceğini vurguluyor. Uzmanlar, merkez bankalarının alımları ve jeopolitik risklerin devam etmesi halinde altının yeni rekor seviyelere doğru ilerleme potansiyeline sahip olduğunu belirtiyor.