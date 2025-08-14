Altın Fiyatları Yükselmeye Devam Ediyor

ALTIN PİYASASINDAKİ HAREKETLİLİK

Son haftalarda altın piyasasında yaşanan dalgalanmalar, yatırımcıların bu güvenli limana olan ilgisini yeniden artırdı. ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin ve Hindistan’a yönelik ithalat vergilerini artırma kararı, jeopolitik tansiyonu yükseltiyor ve Fed’in faiz indirimi sinyalleri altın fiyatlarını destekliyor. Altın fiyatlarındaki son aylardaki artış, yatırımcılar tarafından dikkatle izleniyor. Uzmanlar, yaşanan gelişmeler ışığında yeni tahminlerini paylaştı. ABD Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan izin belgesine göre, Rusya ve ABD liderlerinin Alaska’da gerçekleştireceği görüşmenin organizasyonu için gerekli olan, Rusya karşıtı yaptırımlar kapsamında yasaklanmış tüm işlemlere 20 Ağustos’a kadar izin verildi.

SONBAHAR AYLARINA YAKLAŞIYORUZ

Tüm bu gelişmeler ışığında uzmanlar altın tahminlerini güncelledi. Altın ve para piyasaları uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, NTV’de yaptığı değerlendirmede, “Bu gelişmelerin altın fiyatları üzerinde kalıcı bir baskı yaratmayacağını, yalnızca geçici dalgalanmalara yol açabileceğini” ifade etti. Yaz aylarında ons altının 3.300-3.400 dolar aralığında yatay bir seyir izlediğini belirten Yıldırımtürk, “Ağustos ortasından itibaren yukarı yönlü hareket başlayabilir. Eylül ve Ekim aylarında yatırımcılar altına yeniden yönelecek” dedi.

NAKİT İHTİYACI OLMAYANLAR İÇİN TAVSİYELER

Ekonomist İslam Memiş ise Kasım sonuna kadar gram altında 4.500 TL seviyesinin görülebileceğini belirterek, elinde altın bulunduranların, nakit ihtiyacı yoksa satış yapmamalarını önerdi. Gram altın, yılbaşında 2.984 lira seviyesindeyken, bugün 4.400 liraya çıkarak 8 ayda yüzde 47,5 oranında değer kazandı.