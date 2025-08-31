Altın Fiyatları Yükselmeye Devam Ediyor

KÜRESEL PİYASALARDA ALTIN FİYATLARINDA YÜKSELİŞ

Küresel piyasalarda altın fiyatları yukarı yönlü bir hareket sergiliyor. Fed Başkanı Jerome Powell’ın faiz indirimine dair verdiği mesajlar, Washington’un Hindistan’a uyguladığı yüksek gümrük vergileri ve jeopolitik riskler, yatırımcıların güvenli liman arayışını artırıyor.

TİCARİ GERİLİM ALTIN FİYATLARINI YÜKSELTİYOR

Nisan ayından bu yana karışık bir seyir izleyen ons altın, 3 bin 430 dolar seviyesine ulaştı. Beyaz Saray’ın merkez bankası üzerindeki baskılarıyla birlikte küresel ticaret gerilimleri de fiyatların yükselmesine katkı sağladı. 1996’dan bu yana ilk defa merkez bankalarının rezervlerindeki altının payı yüzde 25’e, ABD tahvillerinin payı ise yüzde 20’ye geriledi. Bu durum, altının küresel finans sisteminde güvenli liman konumunu güçlendirdi.

Yaşanan bu gelişmeler altın fiyatlarını desteklemeye devam ederken, bankacılık devleri de yeni tahminlerini paylaşıyor. Morgan Stanley, zayıflayan dolar ve enflasyon riskleri nedeniyle 2025’in son çeyreği için altın tahminini 3 bin 800 dolara yükseltti. Goldman Sachs ise baz senaryosunda 2025 sonunda altının 3 bin 700 dolar, 2026 ortasında ise 4 bin dolar olabileceğini öngörüyor. Resesyon durumunda fiyatların 3 bin 880 dolara ulaşabileceği, daha agresif senaryolarda ise 4 bin 500 doları görebileceği ifade ediliyor. Bank of America, 2026’nın ilk yarısında altının 4 bin dolara yükselebileceğini belirtirken, Fed üzerindeki siyasi baskılar ve belirsizliklerin fiyatları destekleyeceğini vurguluyor. Uzmanlar, merkez bankalarının alımlarının devam etmesi ve jeopolitik risklerin sürmesi halinde altının yeni rekor seviyelere ulaşabileceğini söylüyor.