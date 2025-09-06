Altın Fiyatları Yükselmeye Devam Ediyor

FAİZ İNDİRİMİ İHTİMALİ ALTINI DESTEKLİYOR

ABD’de bu ay faiz indirimi beklentisinin artması, altın fiyatlarını yukarı yönlü destekliyor. Güvenli liman olarak görülen altın, son üç ayın en güçlü haftalık performansına doğru ilerliyor. Piyasaların dikkatleri, bugün açıklanacak olan tarım dışı istihdam verilerine çevrildi. Spot altın, yüzde 0,3 artış ile ons başına 3 bin 585 dolardan işlem görüyor.

HAFTALIK PERFORMANSTA YÜKSELİŞ

Çarşamba günü 3 bin 578,50 dolara ulaşarak tüm zamanların zirvesini gören ons altın, haftalık bazda yüzde 3,2 yükseliş kaydetti. ABD vadeli altın kontratları ise yüzde 0,2 artışla 3 bin 615 dolara yükseldi.

GRAM ALTIN REKOR SEVİYEYİ GÖRDÜ

Türkiye’de ons altındaki artış etkisiyle gram altın, yüzde 0,6 değerlendi ve 4 bin 720 lira ile yeni bir rekor seviyesine ulaştı. Güncel altın fiyatları ise şöyle sıralanıyor: Gram altın 4 bin 770 TL, çeyrek altın 7 bin 850 TL, yarım altın 15 bin 700 TL, tam altın 30 bin 683 TL, Cumhuriyet altını 31 bin 255 TL, gremse altın 78 bin 274 TL, reşat altını 31 bin 280 TL, ons altın ise 3 bin 585 dolar.

PİYASALARDAN GELEN BELİRSİZLİKLER

Altın fiyatlarındaki artışın arkasında pek çok faktör yer alıyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın küresel tarifeleri ile ilgili yaşanan hukuki belirsizlikler, yatırımcıları güvenli liman olarak görülen altına yönlendiriyor. Federal bir temyiz mahkemesi tarafından Trump’ın tarifelerinin “yasa dışı” sayılması, ancak bu kararın 14 Ekim’e kadar askıya alınması, piyasalarda yeni bir endişe kaynağı görünümünde. Trump yönetiminin Yüksek Mahkeme’ye itiraz etme potansiyeli, durumu daha da gergin hale getiriyor.

FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİLERİ GÜÇLENİYOR

Ayrıca, Fed Başkanı Lisa Cook’un görevden alınmasına dair duruşmanın sonuçsuz kalması ve Fed’in faiz indirimine yönelik beklentilerin güçlenmesi de altın fiyatları üzerindeki etkisini arttırıyor. Son ABD enflasyon verileri, bu ay sonunda 25 baz puanlık bir faiz indirimi olasılığını yüzde 87 düzeyine taşıdı. San Francisco Fed Başkanı Mary Daly’nin faiz indirimine destek vermesi, piyasalardaki bu beklentiye katkı sağlıyor. Yatırımcılar, bu hafta açıklanacak olan ABD işgücü piyasası verilerini merakla bekliyor.