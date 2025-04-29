Altın Fiyatlarında Geri Çekilme Devam Ediyor

Ticaret savaşları ve yarattığı küresel belirsizlik, altın fiyatlarının yükselmesine neden oldu. Hem dolardaki düşüş hem de küresel enflasyon beklentilerinin artışı, altına olan talebi artırdı. Bu süreçte ons altın fiyatı 3 bin 500 dolara kadar ulaştı. Ancak ons altın, bu rekor serisine kısa bir ara vermiş durumda. Günümüzde gram altın, 4 bin lira seviyesinin biraz üzerinde seyrediyor.

ALTINA TALEBİ DÜŞÜREN FAKTÖRLER

Altın fiyatları, ABD tarifelerine yönelik müzakerelerdeki iyimserlik ve Rusya-Ukrayna Savaşı’na dair barış çabalarının etkisiyle düşüş göstermeye başladı. ABD’de otomobil tarifelerine ilişkin vergilerin düşürüleceği beklentileri altın talebini azaltan etkenler arasında yer aldı.

ONS ALTINDAKİ GÜNCEL DURUM

Tüm zamanların en yüksek seviyesi 3 bin 500 dolardan 3 bin 309 dolara gerileyen ons altın, haftalık yüzde 3 kayıpla karşılaşıyor. Yıl başından bu yana yüzde 33 gibi önemli bir artış gösterse de son dönemlerdeki düşüş dikkat çekiyor. İçeride gram altın, 4 bin 300 liralık rekorunun altında, fakat 4 bin lira üzerinde kalmayı sürdürüyor. Gram altındaki haftalık kayıp ise yüzde 3’e yaklaşsa da aylık bazda bu değer yüzde 9 artıda devam ediyor.

YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI

Daha önce 4 bin 300 liraya kadar yükselen gram altın, şu an 4 bin 104 liradan işlem görüyor. Bugünkü fiyatlamalar şu şekilde:

– Gram altın: Sabah açılışı olan 4 bin 104 liradan 4 bin 86 liraya

– Çeyrek altın: Sabah açılışı olan 6 bin 963 liradan 6 bin 934 liraya

– Cumhuriyet altını: Sabah açılışı olan 28 bin 369 liradan 28 bin 251 liraya

– Tam altın: Sabah açılışı olan 27 bin 855 liradan 27 bin 740 liraya

– Yarım altın: Sabah açılışı olan 13 bin 926 liradan 13 bin 870 liraya