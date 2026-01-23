Altın Fiyatlarında Rekor Seviye Gözlemleniyor

GÜVENLİ LİMAN ALTINDA HAREKETLİLİK

Altın, ABD’de açıklanan ekonomik veriler ve ABD Başkanı Donald Trump’ın Davos’taki ifadeleri sonrasında hareketlilik gösterdi. Kıymetli metallerde bu dönemde alış baskısının ağırlık kazandığı gözlemleniyor. Enflasyon verileri beklenenin üzerinde bir sürpriz yaratmaması, Fed’in faiz indirimi beklentilerini değiştirmemesi ve jeopolitik gerilimlerin devam etmesi ile birlikte, özellikle gümüş gibi endüstriyel metallerde önemli yükselişler kaydedildi.

ONS ALTINDA REKOR SEVİYE

Dün, ons altın fiyatı 4 bin 928 dolara çıkarak rekor kırdı. Yeni işlem gününde ise bu değer 4 bin 967 dolara ulaşarak tarihi zirvesini yukarı taşıdı. Böylelikle ons altın, 5 bin dolar seviyesine yaklaşmış oldu.

YURT İÇİ ALTIN HİSLERİ

Yurt içindeki altın fiyatları ise şu şekilde oluştu:

Gram altın: 7 bin 70 lira

Çeyrek altın: 11 bin 727 lira

Cumhuriyet altını: 47 bin 780 lira

Tam altın: 46 bin 908 lira

Yarım altın: 23 bin 450 lira

GÜMÜŞ FİYATLARINDA YÜKSELİŞ

Küresel ölçekte gümüş fiyatları artmaya devam ediyor ve yatırımcıların ilgisini çekiyor. Gümüşün ons fiyatı, dün 96,6 dolara çıkarak yeni bir zirveye ulaştı. Bugünkü işleminde ise bu seviye 99,34 dolara kadar yükseldi. Gümüş fiyatları, gram olarak 146,24 lira seviyesindedir.

PLATİNDEN PALADYUMA FİYAT DEĞERLERİ

Platin fiyatları gram başına 3 bin 716,87 lira, ons başına ise 2 bin 666 dolar olarak işlem görüyor. Paladyum fiyatları da kimyasal olarak 2 bin 673 lira gram fiyatına ve 1.925 dolar ons fiyatına ulaşmış durumda.

DÖVİZ PİYASASINDA SON DURUM

Son olarak döviz fiyatlarında güncel değerler şöyle: Dolar: 43,3864 lira; Euro: 51,0378 lira; Sterlin: 58,6420 lira.