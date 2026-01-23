Esat Yontunç Üzerine Gözaltı Kararı Alındı

ÜNLÜLER ÜZERİNE YÜRÜTÜLEN UYUŞTURUCU SORUŞTURMASI DEVAM EDİYOR

Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması çerçevesinde gözaltı kararı verilmişti. İddialara göre, Yontunç’un “fuhuş” ve “uyuşturucu kullanımını kolaylaştırma” suçlarını işlediği ileri sürülüyor.

SOSYAL MEDYADAN AÇIKLAMADA BULUNDU

Yontunç, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Hayatım boyunca bu konularla herhangi bir ilişkim olmadı.” ifadesine yer vererek, “Alnım ak, ben kendime güveniyorum.” dedi.

GÖZALTINDAN SONRA ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Dün, KKTC dönüşü havalimanında gözaltına alınan Yontunç, ifade işlemlerinin ardından sağlık kontrolleri için hastaneye götürüldü. Sağlık kontrolünün tamamlanmasının ardından Yontunç, adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi. Yontunç, fuhuş suçlamasıyla yurtdışı çıkış yasağı dikkate alınarak adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

SÜREN SORUŞTURMA HAKKINDAKİ DETAYLAR

Geçen yıl ekim ayından bu yana devam eden ünlülere yönelik bu uyuşturucu soruşturmasında, kamuoyunun tanıdığı birçok müzisyen, menajer ve iş insanı ifadelere katılarak uyuşturucu için kan ve saç örneği verdiler. Soruşturma sürecinde birçok ünlü isim, çıkarıldıkları mahkemeler tarafından tutuklandı. Tutuklu isimler arasında Ceyda Ersoy, Gizem Özköroğlu, Ece Cerenbeli gibi isimler bulunurken, Şevval Şahin, Mert Vidinli ve Kasım Garipoğlu hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Ayrıca, en son eski futbolcu ve spor yorumcusu Ümit Karan’ın uyuşturucu testinin pozitif çıktığı ve tutuklanarak cezaevine gönderildiği bilgisi edinildi.