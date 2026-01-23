Altın Fiyatları Rekor Seyirle İlerlerken Beklentiler Artıyor

Savaşlar, çatışmalar ve protestolar piyasalarda belirsizlik algısını derinleştiriyor. Bu tür dönemlerde güvenli liman olarak görülen altın fiyatları, özellikle 2025 yılında ulaştığı rekor seviyeleriyle dikkat çekiyor. Gram altın ise 7 bin TL’ye yaklaşarak yükselişini sürdürüyor.

ALTIYLA İLGİLİ BEKLENTİLER

Altın piyasasının geleceğiyle ilgili beklentileri değerlendiren Altın Piyasası Uzmanı Adnan Kapukaya, NTV yayınında önemli açıklamalarda bulundu. 35 yıllık meslek hayatında günümüzdeki gibi canlı bir hareketlilik yaşanmadığını belirten Kapukaya, “Bugün baktığımızda altın 160 bin dolara kadar geldi, yılbaşında 130 bin dolardı.” şeklinde konuştu. Kapukaya, yatırımcıların gözünün Trump’ta olduğunu ifade ederek, “Davos konuşmasında olumlu gelişmeler yaşandı. Yeni gelecek FED Başkanı faizleri düşürecek mi? Altın için 5 bin 500 onslardan bahsediliyor.” dedi.

SERT SATIŞ RİSKİ

Kapukaya, gram altının 8 bin lira olabileceğine dikkat çekerken, altının 7-7,5 seviyelerini nisan-mayıs aylarında görebileceğini belirtti. Konuşmasına şöyle devam etti: “Altın biraz daha yükseldikten sonra sert satışlarla karşılaşabiliriz. Yatırımcıların dikkatli olunması gerektiğini düşünüyorum. Altında seviye azalmaya başladı. 5 bin 300-5 bin 200 seviyeleri takip edilmeli.” Ayrıca, altının her hafta 150 ons yükseldiğini ifade eden Kapukaya, “Böyle bir para yok. Amerikan doları güvensizleşiyor ve rezervlerin yüzde 30’a düşmesi önemli. Amerika çok ciddi para kazandı. Peki, bu altını nereden satacaklar? Çin’den altın ve gümüş alımları devam ettiği sürece, Orta Doğu’daki gerilim tekrar artabilir.” dedi.

YATIRIMCILARA TAVSİYELER

Yatırımcılara önerilerde bulunan Kapukaya, “Şu an insanlar kararsız. Altın alanlar aşağıdan derin kazançlar elde etti. Ancak, satmak veya satmamak konusunda endişe yaşıyorlar. Borcu olan yatırımcılar, kısa vadede ev ve araba alımları için bu fiyatları değerlendirebilir. Böyle rakamları daha önce hiç görmedik, hatta savaş olsa bile altın bu kadar yükselmezdi.” şeklinde ifade etti.