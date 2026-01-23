Galatasaray’da Ahmed Kutucu’nun Ayrılığı Yaklaşıyor

Galatasaray’da Ahmed Kutucu ile yolların ayrılması artık kaçınılmaz görünüyor. Sarı-kırmızılı yönetim, devre arasındaki ayrılığın kararını alan 25 yaşındaki futbolcuyu, Şampiyonlar Ligi maçları tamamlanana kadar kadroda tutmayı seçmişti. Bu süreçte, Ahmed Kutucu, kupada oynanan Başakşehir karşılaşmasının ardından Avrupa arenadaki son mücadelesine kadar takımda kalmayı sürdürecek.

DEVLER LİGİ SONRASI VEDA

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde yer aldığı lig etabındaki son maçında çarşamba günü deplasmanda Manchester City ile karşılaşacak. Bu maçın ardından Avrupa görevini sonlandırmayı planlayan sarı-kırmızılı yönetim, Ahmed Kutucu’nun ayrılığını resmiyet kazandırmayı düşünmekte. Yönetim, oyuncunun transfer sürecinin Manchester City maçından sonra hız kazanmasını bekliyor.

OULAI TRANSFERİ

Öte yandan, Galatasaray, transfer faaliyetlerine de paralel olarak devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, Trabzonspor’da forma giyen 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Christ Oulai’yi kadrosuna katmak için temaslarını yoğunlaştırdı. Yapılan görüşmelerde, Galatasaray’ın Oulai transferi için Ahmed Kutucu’yu da kapsayan bir teklif sunduğu öğrenildi. Taraflar arasındaki müzakerelerin ilerleyişi, Ahmed Kutucu’nun geleceğini doğrudan etkileyecek. Bu sezon Galatasaray formasıyla 12 resmi karşılaşmada görev alan Ahmed Kutucu, 1 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi. Yönetimin stratejisine göre, Manchester City maçının ardından oyuncunun yeni takımı belirginleşecek.