Fenerbahçe’nin Aston Villa Mağlubiyeti Üzerine Değerlendirmeler

Spor yazarları, UEFA Avrupa Ligi’nin 7. haftasında Fenerbahçe’nin kendi sahasında Aston Villa’ya karşı 1-0’lık mağlubiyetinin detaylarını derinlemesine inceledi. Alınan sonucun sebepleri, oyun içindeki kritik anlar ve sarı-lacivertlilerin sergilediği performans, köşe yazılarında ayrıntılı bir şekilde değerlendirildi. İşte o yazılardan bazıları…

HEDEF TÜRKİYE ŞAMPİYONLUĞU OLMALI

“Adamlar Fenerbahçe’ye göre daha iyi takım. 10 maç oynasalar 9’unda Fener’i yenerler. Kusura bakmayın, futbol anlayışı olarak benim görüşüm. Ha bu Fenerbahçe’yi kötülemek değil. Fenerbahçe Tedesco ile iyi şeyler yapmaya başladı ama bu işler birkaç ayda olmaz. İnşallah Fenerbahçe girdiği bu yolda devam eder. Fenerbahçe yıllardır şampiyon olamıyor. Bence bu Avrupa kupalarını öyle oynamalı ki oldu oldu, olmadı çay demleriz. Burası onlara hem yorgunluk verir hem de sakatlık getirir. Hedef Türkiye şampiyonluğu olmalı. Bazılarına ters gelir ama maalesef gerçek. Dün akşam adamlar hak etti ve kazanıp gittiler. Çok da zorlanmadılar.”

DAHA ÇOK YOLLARI VAR

“Sonuca isyan eden Fenerbahçe takımı vardı ama, bu organize savunmayı sarsmak kolay değildi. Gelişen bir takım olarak neler yapabileceklerini ve sınırlarını çok iyi öğrendikleri maçı oynadılar. Yeni transferlerin girmesi ile takım dengesi pozitif yönde etkilenecek. Çok iyi bir takım karşısında (Aston Villa), çok iyi takım olmak için mesafe kaydeden Fenerbahçe için yenilgiye rağmen ‘eyvah’ diyemiyoruz. Daha çok yolları var.”

EN AZINDAN BİR BERABERLİK ÇIKMALIYDI

“Fenerbahçe, baskı yaparken bütün riskleri almaya başlamıştı. Aston Villa, savunmasını geriye yaslarken Unai Emery, 4 oyuncusunu birden aynı anda değiştirdi. İngiliz ekibi önce savunma demeye başlamıştı son bölüme girerken. Asensio, ikinci yarıda da fazla kendini gösteremedi. Esas mesele maalesef aradaki lig farkıydı. Özellikle ikili mücadelelerde konuk takım daha kuvvetliydi. Bu maçtan en azından bir beraberlik çıkmalıydı.”