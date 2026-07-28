Küresel piyasalarda ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararına odaklanan altın fiyatları, 28 Temmuz 2026 Salı gününe yataya yakın seyir ve sınırlı geri çekilmeyle başladı. Dolar endeksindeki hareketlilik ve ons altındaki seviyeler, iç piyasadaki gram ve çeyrek altın fiyatlarını doğrudan etkilemeyi sürdürüyor. Yatırımcılar ve düğün hazırlığı yapan vatandaşlar, bugün gram altın ile çeyrek altının kaç TL olduğunu araştırıyor. Serbest Piyasa ve Kapalıçarşı’da 28 Temmuz 2026 Salı günü itibarıyla güncel altın alış-satış fiyatları şöyle sıralanıyor.
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