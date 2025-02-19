Altın Fiyatlarında Yeni Tarihi Rekor!

ALTIN FİYATLARINDA YENİDEN YÜKSELİŞ

Altın yatırımcıları, rekor derecelere alışmış durumda. Geçtiğimiz hafta durağan bir seyir izleyen altın fiyatları, bu hafta tekrar yukarı yönlü hareket ederek tarihi seviyelere ulaşmış bulunuyor. ABD ekonomisindeki dalgalanmalar ve Donald Trump’ın korumacı politikaları, altın fiyatlarını yukarı yönlü destekleyen ana etmenler arasında yer alıyor. Jeopolitik riskler ve küresel belirsizlikler de güvenli liman olarak kabul edilen altına olan talebi artırıyor.

ONS ALTIN FİYATI ZİRVE YAPIYOR

Ons altın, güne 2.933 dolardan giriş yaptı. Şu anda ons altın, 2.929 dolar seviyesinden işlem görüyor. Küresel piyasalardaki gelişmeler ve ABD ekonomisindeki belirsizliklerin devam etmesi halinde, ons altındaki yükselişin sürebileceği tahmin ediliyor.