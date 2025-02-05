Altın Fiyatlarında Yükseliş Devam Ediyor

GRAM ALTINDA YÜKSELİŞ DEVAM EDİYOR

Gram altında süregelen yükseliş eğilimi, yeni haftaya da rekorlarla geldi. Gram altın, 3 bin 300 lira seviyesini aşarak yeni bir sınır daha geride bırakmış durumda. Şu anda gram altın 3 bin 307 liradan işlem görüyor. Bu arada çeyrek altın fiyatları da dikkat çekiyor. Çeyrek altın, 5 bin 358 lira seviyesinden alıcı buluyor.

ONS ALTINDAKİ HAREKETLİLİK

ONS altın, güne 2844 dolardan start verdi. Gün içerisinde en düşük 2839 doları görürken, en yüksek 2860 dolara kadar çıktı. Şu an itibarıyla ONS altın fiyatı 2859 dolardan işlem görüyor. Türkiye’nin altın piyasasında Kapalıçarşı’da ise gram altın 3284 liradan alınırken, 3323 liradan satılıyor.