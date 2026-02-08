Altın Fiyatlarındaki Yükseliş Kuyumcuları Zorluyor

Altın fiyatlarındaki dalgalanmalar, vatandaşların ilgi odağı haline geldi. Son dönemlerdeki fiyat hareketliliği ile birlikte kuyumcular, altın konusunda dikkat çekici uyarılar yapmaya başladı.

ALTINDA REKOR FİYATLAR

Öne çıkan açıklamalara göre, kuyumcu Sude Memiş, “İç piyasada da gram altın fiyatları rekor seviyede. Amerika ve İran arasında oluşan jeopolitik gerilimler altın ve gümüş piyasasında yükselişe neden oldu” şeklinde konuştu. Bu durum, vatandaşlar için altın alımını daha da cazip hale getirirken, fiyatlar konusunda belirsizlikler de artıyor.

TALEP HIZLA ARTIYOR

Kuyumcularda gram altın bulunamaması dikkat çekiyor. Kuyumcu Veysi Amcalar, “Herkes gram altın istiyor. Talep de olunca yetişmiyor. Piyasada olağan dışı bir sıkıntı var gram altında” sözleriyle durumu özetledi. Yıldız yatırımcılarının daha çok gram altına yöneldiği gözlemlenirken, bunun sonucunda gram altın bulmanın giderek zorlaştığı ifade ediliyor. Kuyumcu Veysi Amcalar, “Bu sıra o kadar çok talep var ki artık rafineri onları karşılayamıyor” dedi. Aynı zamanda, diğer kuyumcu Soner Memiş de “Her gün arıyoruz ama maalesef yani bulamıyoruz. Darphaneden de soruyoruz, piyasadan da soruyoruz” diyerek durumu aktardı.