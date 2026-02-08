Armağan Çağlayan’ın Kutsal Mekânlar Üzerine Açıklamaları

armagan-caglayan-in-kutsal-mek-nlar-uzerine-aciklamalari

Fatih Ürek’in cenaze töreninin ardından Armağan Çağlayan, tartışmaları yeniden alevlendiren bir beyanatta bulundu. Çağlayan, “Bir dinin kutsal mekânına girerken, o dinin gereklerini yerine getirmek zorundayız” diyerek, cami avlusuna girerken İslam dininin kurallarına uyulması gerektiğini dile getirdi. “Yurt dışında kiliselere kafanızda şapkayla girilemiyorsa, cami avlusunda da başı açık olunmaz bence” ifadesini kullanan Çağlayan, farklı inançlarda olanların da diğer inananları rahatsız etmemesi gerektiğini vurguladı.

ÜNLÜLER DENKLEME GİRDİ

Bu tartışma çerçevesinde muhabirler, ünlü isimlerin görüşlerini almaya devam ediyor. Son olarak, Pınar Altuğ’un bu konudaki değerlendirmesi alındı. Altuğ, “Allah ile kul arasına girilmez” diyerek insanların acılarını nasıl yaşayacaklarına müdahale edilmemesi gerektiğini belirtti.

KENDİ DÜŞÜNCESİNİ PAYLAŞTI

Altuğ, “Ben kendime karıştırmıyorum” diyerek, kişisel görüşünü aktardı. Armağan Çağlayan’ın sözlerinde sert bir dille ifade ettiğini düşündüğünü de dile getiren Altuğ, “Caminin içine girerken başınızı kapatmalısınız, ama avlu için aynı sert kuralların geçerli olmasına karışmıyorum. Ben cenazede genelde başını kapatmayanlardanım, bunu inat olsun diye yapmıyorum. Böyle düşünüyorum. Kapatana da saygım var, kapatmayana da…” şeklinde konuştu.

