İzmir’de Kavga İkincil Yaraladı: Kulağını Kopardı

izmir-de-kavga-ikincil-yaraladi-kulagini-kopardi

İZMİR’DE SAĞANAK SONRASI ŞOK OLAY

İzmir’in Konak ilçesine bağlı Alsancak Mahallesi’nde 5 Şubat’ta meydana gelen sağanak yağışın ardından biriken suyun tahliyesi için İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’ne bağlı ekipler görevlendirildi. Burada İZSU bünyesinde tahliye çalışmaları yürüten bir şirketin çalışanı ile bir kargo firmasında görevli bir personel arasında, kargo aracının yoldan kaldırılması sebebiyle tartışma çıktı.

ŞİDDET DOLU ANLAR

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve E.P. adlı kargo çalışanı, N.G. adlı İZSU çalışanının kulağını ısırarak bir kısmını kopardı. Olayın ardından bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, kopan parçayı su birikintisi içinde buldu. Hastaneye kaldırılan N.G.’nin tedavi sürecinin devam ettiği bildirildi.

SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

Olay sonrası, polis ekipleri E.P.’yi gözaltına alarak gerekli işlemlere başladı. Daha sonra mahkemeye sevk edilen E.P., çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

