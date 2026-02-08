İzmir’de Genç İki Kişi Arasında Kavga: Can Öldürüldü

İZMİR’DE KAVGA SONRASI ATEŞ AÇILDI

İzmir’in Konak ilçesine bağlı Süvari Mahallesi’ndeki müstakil evde, gece saatlerinde Can Muhammed Gökdemir (18) ve C.B. (21) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma meydana geldi.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Tartışmanın büyümesi üzerine, C.B. Gökdemir’e tabancayla ateş açtı. Olayın bildirilmesinin ardından sağlık ekipleri, Can Muhammed’in hayatını kaybettiğini tespit etti. Bununla birlikte, olay sonrasında kaçan C.B., suç aleti tabancayla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

EVDE YANGIN ÇIKTI

Olayın yaşandığı evde sabah saatlerinde, henüz sebebi bilinmeyen bir yangın çıktı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı ve söndürdü.