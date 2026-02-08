İstanbul Depremi İçin Senaryo Gelişmeleri Bekleniyor

Uzman isimler İstanbul’daki deprem riski üzerine değerlendirmelerde bulunmaya devam ediyor. Prof. Dr. Osman Bektaş, olası İstanbul depremine dair yeni yorumlar yaptı.

İSTANBUL DEPREMİ İÇİN SENARYO NETLEŞİYOR

Bektaş, beklenen İstanbul depremi ile ilgili senaryoların aydınlatıldığını belirtti ve “Orta Marmara Sırtı’ndaki ince ve kırılgan kabuk, sığ bir depremsellikle kırılabilir” dedi.

SİLİVRİ DEPREMİNİ HATIRLATTI: “KIRILMAYI DURDURMA POTANSİYELİNE SAHİP”

Açıklamalarına devam eden Bektaş, “Ancak doğudaki Çınarcık Çukuru’nun termal bariyeri, kırılmayı durdurma potansiyeline sahip; tıpkı 2025 Silivri depreminin Kumburgaz Çukurunda durması gibi” ifadelerini kullandı.

TEHLİKE BÜYÜK

Bektaş, son olarak şu ifadeleri kullandı: “Depremin büyüklüğü M6,2 – M6,4 seviyesinde kalsa dahi tehlike büyük. Özellikle Avcılar hattındaki ‘basen etkisi’ ve zemin büyütmesi, sismik dalgaların şiddetini M7 seviyesine çıkarabilir. Unutmayalım; sarsıntı büyüklüğü değil, zeminin buna verdiği tepki yıkar.”