Altın Fiyatlarındaki Yükseliş Sürecek Mi?

GRAM ALTIN FİYATLARINDAKİ DALGALANMALAR

Gram altın fiyatlarındaki dalgalanmalar, yatırımcıların şüphe ve belirsizlik içinde kalmasına neden oluyor. Yıla hızlı bir yükselişle giren altın, ara ara değer kaybetse de son dönemde yeniden bir artış gösteriyor. 13 Mart 2025 tarihi itibarıyla gram altın fiyatı 3469 TL seviyesine ulaşırken, Kapalı Çarşı’da ise 3501 TL seviyelerinde işlem görüyor. Ons altın fiyatı da 2943 dolar civarında hareket ediyor. Peki, altın fiyatlarının gidişatı ne yönde devam edecek? CNN Türk yayınında değerlendirmelerde bulunan finans analisti İslam Memiş, altınla ilgili merak edilenleri yanıtlayarak yatırımcılara önemli bilgiler sundu.

SON YÜKSELİŞİN NEDENLERİ

Memiş, altındaki son yükselişin arkasındaki etkenlerden bahsettiği açıklamalarında; “Bu hafta küresel piyasalar için kritik bir haftaydı. Dün ABD’de açıklanan enflasyon verisi beklenenden daha düşük geldi. %2.9 yerine %2.8 olarak belirlendi. Bu durum, altın fiyatlarını pozitif yönde etkiledi. Ons altın yaklaşık 30 dolar, gram altın da 35 TL civarında artış gösterdi. 2965 dolar zirve seviyesine yaklaştık. Haftayı yükselişle kapatacak gibi görünüyorsunuz.” şeklinde ifade etti.

ALTININ GELECEK YÖNÜ

Fiyatların geleceğine dair düşüncelerini paylaşan Memiş, “Orta ve uzun vadede yükseliş beklentimiz devam ediyor. Yılın ikinci yarısında ons altının 3050-3080 dolar, gram altının ise 4000-4500 TL seviyelerine ulaşmasını öngörüyoruz. Ancak kısa vadede ons altın için teknik boşluklar mevcut; 2800 dolar ve altı olasılığı var. Bu düşüşler, Rusya-Ukrayna barış haberleri veya Trump’ın vergi tehditleri üzerine olumlu açıklamalarla tetiklenebilir. Altının sağlıklı bir yükseliş göstermesi için düzeltme sürecine ihtiyacı var. Ons ve gram altını ayrı ayrı değerlendirmek önemlidir.” dedi.

YENİ REKORLAR BEKLENTİSİ

Memiş, altındaki yeni rekor beklentileri hakkında ise şu ifadeleri kullandı: “Evet, ama asıl odak yılın ikinci yarısında olmalı. İlk çeyrekte ons altın %12, gram altın ise %16 değer kazandı. Bu hızlı artış sonrası bir düzeltme gerekli. İkinci çeyrekte düşüş yönünde dikkatli olunması gerekse de, 3. ve 4. çeyrekte yükseliş beklentimiz devam ediyor.”