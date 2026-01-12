Altın Fiyatlarının Yükselişine Etki Eden Faktörler

Uzmanlar, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) gelecek dönemdeki politikalarının, jeopolitik gelişmelerin, enflasyonun ve doların hareketlerinin altın fiyatları üzerinde etkili olacağını öngörüyor. Altın fiyatını artıran faktörler arasında şunlar bulunuyor: 1. Jeopolitik riskler ve belirsizlikler İran’daki protestolar, ABD-Venezuela ilişkileri ve Çin-Japonya diplomatik gerginliği gibi önemli jeopolitik olaylar, yatırımcıların güvenli liman olarak gördükleri altına yönelmelerine neden oluyor. 2. Fed’in para politikası belirsizliği Fed Başkanı Powell hakkındaki gelişmeler ve para politikasına yönelik siyasi müdahale endişesi, küresel piyasalardaki risk algısını artırarak altın talebini yükseltiyor. 3. Güvenli liman talebi artışı Belirsizlik dönemlerinde altın, “güvenli varlık” kimliğiyle öne çıkıyor; yatırımcılar riskli varlıklardan çıkıp altına yöneliyor. 4. Doların değer kaybı Jeopolitik riskler ile Fed’in belirsizlikleri, doların değer kaybetmesine neden olduğunda altın daha cazip bir yatırım aracı haline geliyor çünkü altın, dolar bazında bir emtia. 5. Merkez bankalarının altın alımları Bazı merkez bankaları rezervlerini güçlendirmek amacıyla altın satın alıyor; bu durum fiyatlara yukarı yönlü destek sağlıyor. 6. Küresel ekonomik veriler ve faiz beklentileri Zayıf ekonomik göstergeler, faiz indirim beklentilerini artırarak reel faizleri düşürüyor; bu da faiz getirmeyen varlıklara duyulan talebi artırıyor. 7. Ticaret ve diplomasi gerilimleri Büyük güçler arasındaki gerginlikler (örneğin Çin-Japon ilişkileri) dünya ekonomisinde belirsizlik yaratıyor; bu durum altın alımına olan ilgiyi artırıyor. 8. Yatırımcı duygusu ve riskten kaçış Piyasalarda riskten kaçış eğilimi (örneğin hisse senedi düşüşleri ve artan belirsizlik) altın gibi stabil varlıklara yönelimi artırıyor.

ALTIN FİYATLARINDA YÜKSELİŞİN NEDENLERİ

Ekonomist Erkan Öz, altın fiyatlarındaki yükselişin sebeplerini ve bu trendin sürdürülebilirliğini şu şekilde açıkladı: “2025, altın piyasası için müthiş bir yıl oldu. Spot altın fiyatı, yıl içinde 4 bin 531 dolarlık tarihi zirvelere ulaşarak yıllık yüzde 74’lük rekor bir artış gösterdi. 2025’teki altın fiyatlarındaki yükselişin ana nedenleri, ABD Merkez Bankası’nın faiz indirimleri, doların zayıflaması, enflasyon beklentileri ve jeopolitik riskler olarak sıralanabilir. Ayrıca, merkez bankalarının çeşitlendirme stratejileri ve yatırımcıların güvenli liman arayışı da bu yükselişte etkili oldu; fakat, altın fiyatlarının yükselmesinin arkasındaki temel nedenin Donald Trump’ın 2. kez iktidara gelmesi olduğunu söyleyebiliriz. Trump, ABD’nin küresel sistemdeki rolünü değiştirirken, doların sınırsız biçimde basılması ve tüm dünyaya yayılması politikasında da değişim sinyalleri verdi.”

2025’TE KİMLER ALTINA YATIRIM YAPTI?

Medya yansımalarına göre, 2025’te en fazla altın alımı yapan aktörlerin çoğunluğunu merkez bankaları oluşturdu, ancak bu yıl, fiyatların rekor kırdığı dönemde merkez bankalarının alımları düşüş gösterdi. 2025’te merkez bankaları, yıl boyunca net yaklaşık 900 ton altın satın aldı. (Q1-Q3 toplamı yaklaşık 634 ton; yıl sonu tahminiyle) Bu, 2024’teki 1.045 tonluk rekor alıma göre daha yavaş bir tempoda gerçekleştirildi. Polonya, Çin, Türkiye ve Kazakistan gibi ülkelerin burada önemli bir rol oynadığını görüyoruz. Bu alımlar, de-dolarizasyon ve rezerv güvenliği stratejilerinin devamını destekliyor. 2024’te alımlar bin tonu aşarak üçüncü yıl üst üste rekor kırmıştı, 2025’te ise yapısal talep devam ederken alım hızı düşmüştü. Asıl fiyatı etkileyen ek talebin borsa yatırım fonları (ETF) üzerinden, özellikle ABD’li kurumsal yatırımcılar tarafından geldiği görülüyor. Global altın ETF’leri yıl içinde rekor girişler kaydetti: Yıl Genelinde yaklaşık 397 ton, Q3’te 222 ton olmak üzere, toplam inflow 800 tonu geçti. Bu, özellikle Batı yatırımcılarının (Kuzey Amerika ve Avrupa) güçlü katılımıyla gerçekleşti ve ralliyi hızlandırdı. 2023’te ETF’lerden 244 ton çıkış olmuş, 2024’te ise ETF’ler net olarak neredeyse sıfır talep oluşturmuştu. 2025’te ise Trump’ın göreve gelmesi ile özellikle kurumsal ABD’li yatırımcıların alım aracı olan altın ETF’lerinde ciddi bir talep patlaması yaşandı. Bireysel yatırımcılar da aktiftiklerini gösterdi. Külçe ve madeni para (coin) şeklindeki talep her çeyrek 300 tonun üzerinde kaldı: 2025’te toplam bireysel yatırım talebi Q1 325 ton, Q2 307 ton, Q3 316 ton olmak üzere, yıl genelinde tahmini olarak bin 200 ton civarında gerçekleşti. Özellikle Asya’dan (Çin ve Hindistan) altına güçlü talep vardı, ancak bireysel yatırım talebi de aslında normal düzeydeydi. 2024’te bireysel yatırımlar, 2023’e benzer şekilde bin 186 ton seviyesinde sabit kalmıştı; 2025’te ise hafif bir artışla daha güçlü bir performans sergiledi. Bu alımların merkez bankaları ve ETF’lerle birleşmesi, fiyatları yukarı çekti.

ALTIN FİYATLARI GELECEK DÖNEMDE NASIL SEYREDEBİLİR?

Trump’ın iktidara gelişi ve özellikle kurumsal yatırımcılara ABD’nin altın varlıklarını önemseyeceği sinyalini vermesi, fiyat artışlarının temel sebeplerinden birini oluşturuyor. Benzer bir sinyal, COMEX piyasasında ABD merkezli bankaların gümüşte aralık ayında net uzun pozisyona geçmesi ile de gözlemleniyor. Altın fiyatlarındaki yükseliş, küresel ekonomideki risklere işaret ediyor. ABD’nin dünya jandarmalığını bırakması, deglobalizasyon, jeopolitik boşluklar ve ticaret savaşları bölgesel çatışmaları beraberinde getiriyor. ABD’nin doların küresel rezerv para rolünü yavaş yavaş terk edip, altın, gümüş ve Bitcoin gibi sınırlı üretimi olan parasal varlıklara önem vermeye başlayacağı tahmin ediliyor. Bu durum stagflasyon ve resesyon risklerini artırıyor. Bu bağlamda, altın fiyatlarındaki rekor artışlarının geçici değil, yapısal bir değişim sürecinin işareti olabileceği ifade ediliyor; ancak kısa vadede gelişmeler belirsizliğini koruyor. Önümüzdeki süreçte Fed politikaları, jeopolitik gelişmeler, enflasyon ve dolar hareketleri, altın fiyatlarında belirleyici rol oynamayı sürdürecek. Fed’in faiz indirimleri süreci devam ederken, merkez bankaları ve yatırımcı talebinin sürmesi durumunda fiyatların yükselişine devam edebilme ihtimali bulunuyor; ancak yapısal yükseliş trendine rağmen, olası küresel deflasyonist baskılar ya da yeni bir kriz, bir süre altın fiyatlarının da düşmesine yol açabilir.