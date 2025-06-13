Altın, İsrail’in İran’a Saldırısıyla Yükseldi

ALTIN FİYATLARINDA REKOR ARTIK KAPIDA

Yatırımcıların güvenli liman arayışı ve artan jeopolitik gerilimler, özellikle İsrail’in İran’a karşı başlattığı saldırılar sonrası altın fiyatlarını yukarı yönlü hareket ettiriyor. Uluslararası piyasalarda ons altın, daha önce 22 Nisan’da kırdığı 3500 dolar rekoruna bir adım daha yaklaşmış durumda.

GRAM ALTINDAN TARİHİ ZİRVE

Güne 3385 dolardan başlayan ons altın, 3444 dolara kadar yükselerek son dört ayın en yüksek seviyesini gördü. Şu an için ons altın 3428 dolardan işlem görüyor. Gram altın ise gün başlangıcını 4285 TL ile yaptıktan sonra 4373 TL seviyesine çıkarak tarihi zirvesini gördü. Zirveyi gördükten sonra bir denge bulmaya çalışan gram altın şu anda 4344 TL’den alıcı buluyor. Kapalıçarşı’da çeyrek altın 7143 TL, tam altın ise 28442 TL seviyesine ulaştı.

İSRAİL’DEN İRAN’A OPERASYON AÇIKLAMASI

İsrail ordusu, İran’ın nükleer programına yönelik önleyici bir saldırı başlattıklarını duyurdu. Başbakan Netanyahu, “İran’a operasyon gerektiği kadar sürecek. İran’ın nükleer zenginleştirme programının kalbine saldırdık. Natanz Nükleer tesisindeki bilim insanlarını hedef aldık” şeklinde açıklama yaptı. Bu durum, İsrail’in yerleşim alanlarına yönelik saldırılarla sivil kayıplara yol açtı. İran Genelkurmay Sözcüsü ise “Misilleme yapacağız, İsrail ve ABD ağır bedel ödeyecek” diyerek karşılık vereceklerini belirtti.

FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİLERİ ALTIN FİYATINI ETKİLİYOR

ABD’deki enflasyon verileri ve ABD Merkez Bankası Fed’in olası faiz indirimlerinin beklentisi de altın fiyatlarına yön veriyor. Mayıs ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), aylık bazda yüzde 0,1, yıllık bazda ise yüzde 2,4 oranında artarak beklentilerin altında kaldı. Para piyasalarının fiyatlamalarına göre, Fed’in bu yılın ilk faiz indirimini eylül ayında gerçekleştirmesi kesin gözüyle bakılıyor. Bankanın, yıl boyunca toplam iki faiz indirimi gerçekleştirmesi öngörülüyor.