Altın İthalatı 27 Ayın Dip Noktası

ALTIN İTHALATINDA DÜŞÜŞ

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası’nın verilerine göre, Haziran ayında 9 bin 334 kg seviyesinde olan altın ithalatı, Temmuz ayında yüzde 53,5 oranında bir düşüş göstererek 4 bin 343 kg’ya geriledi. Bu rakam, 2023 yılı Nisan ayında gerçekleşen 2 bin 883 kg ithalattan bu yana en düşük seviye olarak kayıtlara geçti. Yılın ilk yedi aylık döneminde ise toplam altın ithalatı 72 bin 93 kg olarak gerçekleşti.

GÜMÜŞ İTHALATINDA ARTIŞ

Temmuz ayında gümüş ithalatında ise artış gözlemlendi. Haziran ayında 8 bin 335 kg düzeyinde olan gümüş ithalatı, Temmuz ayında önemli bir yükselişle 48 bin 660 kg’a ulaştı. Yılın ilk yedi ayında toplam gümüş ithalatı ise 302 bin 145 kg seviyesine geldi.