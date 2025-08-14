Gündem

Altın İthalatı 27 Ayın En Düşük

ALTIN İTHALATINDA DÜŞÜŞ

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası verilerine göre, Haziran ayında 9 bin 334 kilogram olan altın ithalatı, Temmuz ayında yüzde 53,5 oranında bir kayıpla 4 bin 343 kilogram seviyesine geriledi. Bu durum, 2023 yılının Nisan ayındaki 2 bin 883 kilogramlık ithalattan sonra, en düşük rakam olarak kaydedildi. Yılın yedi aylık döneminde ise toplam ithalat 72 bin 93 kilogram olarak belirlendi.

GÜMÜŞ İTHALATINDA ARTIŞ

Aynı ay gümüş ithalatında önemli bir artış meydana geldi. Haziran ayında 8 bin 335 kilogram olan gümüş ithalatı, Temmuz ayında 48 bin 660 kilogram seviyesine çıktı. Yılın ilk yedi ayında ise toplam gümüş ithalatı 302 bin 145 kilogram olarak kaydedildi.

Instagram’ın Harita Özelliği Tartışma Yaratıyor

37 eyaletin başsavcısı, Instagram'ın yeni "Harita" özelliğinin çocuklar ile kullanıcı gizliliği için tehlikeler barındırdığını vurgulayan ortak bir mektup yayınladı.
Belediye Başkanları AK Parti’ye Geçiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sinyaller verdiği ve siyasette gündem yapan bazı belediyelerin AK Parti'ye katılması bekleniyor.

