Altın Kart geliyor! Trump söylediği gibi

5 MİLYON DOLARA ABD’DE OTURMA İZNİ FIRSATI

5 milyon dolara sürekli ABD oturma izni almak isteyenler için yeni bir fırsat doğuyor. ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick, bir hafta içinde ABD “altın kartına” kaydolmak için gerekli olan web sitesinin yayına girmesini bekliyor. Lutnick, Trumpcard.gov web sitesinin başlatılmasıyla ilgili olarak “yaklaşık bir hafta içinde yayına girmesini bekliyoruz” şeklinde ifade ediyor. Detayların daha sonra açıklanacağı belirtiliyor, ancak şimdiden Altın Kart başvurusu yapmak isteyenler kaydolabiliyor.

ALTIN KARTIN DETAYLARI ORTAYA ÇIKIYOR

ABD Başkanı Donald Trump, Şubat ayında gerçekleştirdiği bir açıklamada, Amerikalı olmayanların “ekstra Yeşil Kart avantajları” satın almasına olanak tanıyan “altın kartı” duyurdu. Geçtiğimiz ay, kartın fiziksel versiyonunu tanıtarak muhabirlere “5 milyon dolara bu sizin olabilir” şeklinde bilgi verdi. Kart, üzerine kendi fotoğrafını taşıyor ve “Trump kartı” ibaresini içeriyor. Elde edilecek gelirle ABD’nin borçlarının ödenmesinin planlandığı bildiriliyor.

YASAL YETKİLER TARTIŞILIYOR

Uzmanlar, Trump’ın bu uygulamayı hayata geçirmek için kongre onayı olmadan yasal yetkisi olup olmadığını sorguluyorlar. Bu durum, gelecekteki süreçlerde tartışmalara neden olabilir.