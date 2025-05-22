Ekonomi

Altın Kart geliyor! Trump söylediği gibi

altin-kart-geliyor-trump-soyledigi-gibi

5 MİLYON DOLARA ABD’DE OTURMA İZNİ FIRSATI

5 milyon dolara sürekli ABD oturma izni almak isteyenler için yeni bir fırsat doğuyor. ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick, bir hafta içinde ABD “altın kartına” kaydolmak için gerekli olan web sitesinin yayına girmesini bekliyor. Lutnick, Trumpcard.gov web sitesinin başlatılmasıyla ilgili olarak “yaklaşık bir hafta içinde yayına girmesini bekliyoruz” şeklinde ifade ediyor. Detayların daha sonra açıklanacağı belirtiliyor, ancak şimdiden Altın Kart başvurusu yapmak isteyenler kaydolabiliyor.

ALTIN KARTIN DETAYLARI ORTAYA ÇIKIYOR

ABD Başkanı Donald Trump, Şubat ayında gerçekleştirdiği bir açıklamada, Amerikalı olmayanların “ekstra Yeşil Kart avantajları” satın almasına olanak tanıyan “altın kartı” duyurdu. Geçtiğimiz ay, kartın fiziksel versiyonunu tanıtarak muhabirlere “5 milyon dolara bu sizin olabilir” şeklinde bilgi verdi. Kart, üzerine kendi fotoğrafını taşıyor ve “Trump kartı” ibaresini içeriyor. Elde edilecek gelirle ABD’nin borçlarının ödenmesinin planlandığı bildiriliyor.

YASAL YETKİLER TARTIŞILIYOR

Uzmanlar, Trump’ın bu uygulamayı hayata geçirmek için kongre onayı olmadan yasal yetkisi olup olmadığını sorguluyorlar. Bu durum, gelecekteki süreçlerde tartışmalara neden olabilir.

ÖNEMLİ

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Anayasa Açıklaması Yapıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni Anayasa çalışmalarının kendi yeniden adaylığı ile bağlantılı olmadığını belirterek, bunun ülke için önem taşıdığını vurguladı. Adaylık kaygısı taşımadığını ifade etti.
Gündem

Türk Denizciler Depreme Böyle Yakalandı

Girit Adası açıklarında 6.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Türkiye'nin batı kıyılarında da hissedilen sarsıntı, Fethiye açıklarındaki denizcilerin cep telefonlarına yansıdı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.