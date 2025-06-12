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Altın Kilogramı 4 Milyon 285 Bin

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ALTIN FİYATLARINDA YÜKSELİŞ

Standart altının kilogram fiyatı, önceki gün 4 milyon 218 bin lira seviyesindeydi. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası’nda (KMKTP) gün sonunda standart altının kilogram fiyatı 4 milyon 285 bin liraya ulaştı. Altın piyasasında en düşük kilogram fiyatı 4 milyon 240 bin lira olarak kaydedilirken, en yüksek fiyat ise 4 milyon 285 bin lira oldu. Günün sonunda fiyat, yüzde 1,6 artışla 4 milyon 285 bin lira seviyesinde kapanmış oldu.

İŞLEM HACMİ VE MİKTARI

KMKTP’de altın işlemlerinin toplam hacmi 1 milyar 11 milyon 263 bin 28,2 lira olarak belirlendi. İşlem miktarı ise 237,80 kilogram olarak gerçekleşti. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 261 milyon 551 bin 162,98 lira düzeyinde seyretti.

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