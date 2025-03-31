Altın, Küresel Endişelerle Rekor Seviyeye Çıktı

ALTIN FİYATLARI REKOR KIRIYOR

Altın fiyatları, küresel ticaret savaşlarıyla ilgili endişelerin etkisiyle yeni bir rekor kırdı. Ons altın, haftanın ilk işlem gününde 3 bin 110 doları aşarak tarihindeki en yüksek seviyeyi gördü. 2023 yılının başından bu yana altın fiyatları toplamda yüzde 18 oranında bir artış gerçekleştirdi.

TİCARET TARİFELERİ VE RUSYA’YA YAPTIRIM TEHDİTLERİ

ABD’de Donald Trump’ın karşılıklı tarifelerinin 2 Nisan’da yürürlüğe girmesi bekleniyor. Basında yer alan haberlerde, bu vergi düzenlemesinden bazı sektörlerin muaf tutulabileceği belirtiliyor. Ayrıca Trump, Rusya’nın Ukrayna savaşını sona erdirme çabalarını engellemesi durumunda Rus petrolüne yüzde 25-50 oranında ikincil gümrük vergisi uygulanacağı uyarısında bulundu. İran’ı da nükleer bir anlaşmaya varamaması halinde ek gümrük vergileri ve bombardımanla tehdit etti.

ABD EKONOMİK VERİLERİ ETKİLİ OLDU

Diğer bir yandan, ABD’den gelen ekonomik veriler güvenli liman varlıklara yönelik talebi artırıyor. Fed’in dikkatle izlediği çekirdek kişisel tüketim harcamaları (PCE) endeksi, şubat ayında beklentilerin üzerinde bir artış gösterdi. Cuma günü açıklanan Çekirdek PCE, aylık yüzde 0,4, yıllık yüzde 2,8 oranında yükseldi. Bu veri sonrasında ABD borsalarında başta olmak üzere riskli varlıklarda satışların hızlandığı gözlemlendi. San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, bu yıl iki faiz indirimi beklentilerine olan güveninin azaldığını belirtti. Ayrıca Goldman Sachs, geçen hafta altın fiyatlarıyla ilgili beklentisini 3 bin 300 dolara yükseltmiş durumda.