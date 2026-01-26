Altın Piyasasında Rekor Yükselişler Devam Ediyor

altin-piyasasinda-rekor-yukselisler-devam-ediyor

Altın Piyasasında REKOR FIRTINASI

Altın piyasasında yeni haftaya rekorlarla başlandı. Küresel piyasalarda ons altın, geçen gece seansında 5 bin dolar seviyesini geçerek beklentileri sarstı. Bu yükseliş, Kapalıçarşı’ya anında yansıdı ve gram ile çeyrek altında ardı ardına gelen rekorlar, tarihi çarşıda fiyat tabelalarını adeta yerinden oynattı.

ONS ALTINDA YENİ REKOR

Yeni haftada ons altın, rekor üstüne rekor kırmaya devam etti. Gece seansında 5 bin doları aşmasıyla beraber, yıl sonuna dair fiyat beklentileri şimdiden boşa düştü. İkinci gün itibarıyla bu sert yükseliş, iç piyasada da etkisini gösterdi. Resmi verilere göre gram altın 7 bin 127 liraya kadar yükselirken, Kapalıçarşı’da fiyatlar kontrolden çıktı. Gün içerisinde sıklıkla değişen fiyat tabelalarında gram altının 7 bin 323 liraya kadar tırmandığı gözlemlendi.

KAPALIÇARŞI’DA FİYAT HAREKETLİLİĞİ

Kuyumcular, sürekli değişen fiyatları takip etmekte zorlanırken, Kapalıçarşı’da “tabela mesaisi” uzadı. Çeyrek altın cephesi açısından da aynı durumları yaşandı. Çeyrek altın, akşam seansına yaklaşırken 12 bin lira seviyesini aşarak tüm zamanların rekorunu kırdı. Kapalıçarşı’da rekor haberleri hızla yayılırken, yükselişin hızı dikkat çekti. Ons, gram ve çeyrek altının aynı anda rekor kırdığı bu günde, Kapalıçarşı’da yaşanan fiyat hareketliliği günün en önemli gündem maddesi haline geldi.

ALTIN PİYASASINDA GÖZLER REKOR SERİSİNDE

Altın piyasasında gözler, bu rekor serisinin devam edip etmeyeceğine çevrildi.

