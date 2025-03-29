Altın Piyasasında Yeni Rekorlar Mümkün Mü?

ONS ALTINDA TARİHİ ZİRVE VE RİSK ALGISI

Haftanın son gününde altın piyasası adeta alev alıyor. Özellikle ons altın küresel piyasalarda tarihi zirvesine ulaşırken, gram altın da yurt içinde yeni bir yükseliş trendine girmeye başladı. Ekonomist Hikmet Baydar, ons altının 3100 dolar, gram altının ise 3824 TL seviyelerine ulaşabileceğini ifade ediyor. Uzmanlar, faiz ve altın arasındaki tercihlerin yatırımcının risk iştahına bağlı olduğunu dile getiriyor. Altın fiyatlarını etkileyen unsurlar neler? Yeni zirveler mümkün mü? İşte ayrıntılar…

KÜRESEL RİSKLER ALTINA OLAN İLGİYİ ARTTIRIYOR

Jeopolitik gerilimler, ticaret savaşları ve ABD’nin politik hamleleri, altına olan ilgiyi yeniden artırdı. Özellikle Yemen’deki Husi-ABD çatışmaları, Gazze’deki İsrail saldırıları ve Trump ailesine yönelik kripto soruşturmaları gibi gelişmeler, yatırımcıları güvenli liman arayışına yöneltiyor. Haftanın sonuna yaklaşırken ons altın, tarihi bir rekor kırmış durumda ve gözler küresel risk algısındaki değişimlere çevrildi.

GRAM ALTIN YENİ HEDEFLERE YÜKSELİYOR

Ülke içinde gram altın, 19 Mart’ta gördüğü 4068 TL zirvesinden sonra bir süre düşüş yaşamış olsa da, şu an tekrar toparlanma sinyalleri veriyor. Şu anda 3675 TL civarında işlem gören gram altın, ons altındaki yükselişin etkisiyle 3824 TL’yi hedefliyor. Ekonomist Hikmet Baydar, “Ons altın 2955 dolar desteğinin üzerinde kaldıkça, gram altında da yükseliş sürebilir,” diyerek yatırımcıları uyarıyor. “Altında yeni zirveler kaçınılmaz.”

YATIRIMCI İÇİN KRİTİK SEÇİM: FAİZ Mİ, ALTIN MI?

Borsadaki düşüş ile Merkez Bankası’nın borç verme faizini yüzde 46’ya yükseltmesi, yatırımcıları zor bir ikilem ile karşı karşıya bırakıyor. Baydar, “Riskten kaçanlar, primli seviyelerde olan altın yerine kısa vadeli para piyasası fonlarını tercih edebilir. Ancak altın, uzun vadede hâlâ güçlü bir seçenek,” diyor. Ayrıca kısa vadede kâr satışlarına karşı dikkatli olunması gerektiği konusunda uyarıda bulunuyor.

ALTINDA ALIM FIRSATI MI VAR?

Şu anda altın teknik olarak yüksek seviyelerde işlem görüyor. Uzmanlar, yeni pozisyon açacak yatırımcılara temkinli olmalarını ve portföylerini çeşitlendirmelerini öneriyor. Küresel gelişmeler ve faiz politikaları, altın fiyatlarını önümüzdeki günlerde de hareketli tutabilir.