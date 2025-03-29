Altın Piyasasında Yeni Zirveler Kapıda Mı?

ALTIN PİYASASINDA HAREKETLİ GÜNLER

Haftanın son günü altın piyasası büyük bir yükseliş gösteriyor. Küresel piyasalarda ons altın tarihi zirvesine ulaşırken, yurt içinde gram altın da yeniden yükseliş göstermeye başladı. Ekonomist Hikmet Baydar, ons altında 3100 dolar, gram altında ise 3824 TL seviyelerinin kapıda olduğunu belirtiyor. Uzmanlar, faiz ve altın arasındaki tercihlerin yatırımcının risk iştahına bağlı olduğunu vurguluyor. Peki, altın fiyatlarını neler etkiliyor? Yeni zirveler mümkün mü? İşte tüm detaylar…

ONS ALTINDA REKOR: RİSKLER TALEBİ ARTIRDI

Jeopolitik gerginlikler, ticaret savaşları ve ABD’nin siyasi hamleleri, altına olan talebi yeniden artırdı. Yemen’deki Husi-ABD çatışmaları, Gazze’deki İsrail saldırıları ve Trump ailelerine yönelik kripto soruşturmaları gibi olaylar yatırımcıları güvenli liman arayışına yöneltiyor. Hafta sonuna yaklaşırken ons altın tarihi bir rekorla dikkat çekiyor ve gözler küresel risk algısındaki değişimlere çevriliyor.

GRAM ALTINDA YENİ HEDEF: 3824 TL

Yurt içinde gram altın, 19 Mart’ta gördüğü 4068 TL zirvesinden sonra bir süre düşüş göstermişti fakat tekrar yükselme sinyalleri veriyor. Şu anda 3675 TL civarında bulunan gram altın, ons altındaki artışın etkisi ile 3824 TL seviyesini hedefliyor. Ekonomist Hikmet Baydar, “Ons altın 2955 dolar desteğinin üzerinde kaldıkça, gram altında da yükseliş sürebilir,” diyerek yatırımcıları uyarıyor. Ayrıca, “Altında yeni zirveler kaçınılmaz,” değerlendirmesinde bulunuyor.

YATIRIMCI SEÇİMİ: FAİZ Mİ, ALTIN MI?

Borsa düşüşleri ve Merkez Bankası’nın borç verme faizini yüzde 46’ya yükseltmesi, yatırımcıları zor bir tercih yapmak durumunda bırakıyor. Baydar, “Riskten kaçanlar, primli seviyelerde bulunan altın yerine kısa vadeli para piyasası fonlarını tercih edebilir. Ancak altın, uzun vadede hâlâ güçlü bir alternatif,” diyerek yatırımcıları uyarıyor. Kısa vadede kâr satışlarına karşı dikkatli olmak gerektiğinin altını çiziyor.

ALIM ZAMANI MI? UZMANLARIN GÖRÜŞLERİ

Altın şu anda teknik olarak yüksek seviyelerde mevcut. Uzmanlar, yeni pozisyon açmayı düşünen yatırımcılara temkinli olmalarını ve portföylerini çeşitlendirmelerini öneriyor. Küresel gelişmeler ve faiz politikaları, altın fiyatlarının önümüzdeki günlerde de hareketli kalmasına neden olabilir.