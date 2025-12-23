Altın Piyasasında Yükseliş Devam Ediyor: Kilogram Fiyatı 6 Milyon 250 Bin Lira

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası’nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, bir önceki gün 6 milyon 107 bin lira seviyesinden kapanmıştı. Altın piyasasında, en düşük 6 milyon 205 bin lira, en yüksek ise 6 milyon 260 bin lira olarak kaydedilen standart altın kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 2,3’lük bir artışla 6 milyon 250 bin lira seviyesine ulaştı.

ALTIN İŞLEM HACMİ ARTMIŞ DURUMDA

KMKTP’deki altın işlemlerinin toplam hacmi 6 milyar 860 milyon 535 bin 455,15 lira olarak belirlenirken, işlem miktarı ise 1.112,27 kilogram düzeyinde gerçekleşti.

GENEL METAL PİYASASINDA KAYITLI HACİM

Hepsi birlikte değerlendirildiğinde, tüm metallerdeki toplam işlem hacmi 9 milyar 348 milyon 619 bin 25,41 lira olarak kaydedildi.