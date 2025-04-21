Altın Rekorla Başladı Ve Yükseldi

Altın, zayıflayan ABD doları ve güvenli liman taleplerinin etkisiyle rekor kırmaya devam ediyor. Ons altın, haftanın başlangıcında yüzde 2’ye yakın bir artışla 3 bin 382 dolara ulaşarak tarihindeki en yüksek seviyesini gördü. ABD Başkanı Donald Trump, Fed Başkanı Jerome Powell’ı faiz oranlarını düşürme konusunda yetersiz hareket ettiği için eleştiriyor. Bu eleştiriden bir gün sonra, Beyaz Saray Ulusal Ekonomik Konseyi Direktörü Kevin Hassett, Trump’ın Powell’ı görevden alma durumunu düşündüğünü aktardı. Bu gelişmeler dolayısıyla doların değer kaybı hızlandı. Dolar endeksi, 98 seviyesine inerek son üç yılın en düşük düzeyine ulaşmış oldu.

Küresel ticaretteki belirsizlikler de sürüyor. Trump, geçtiğimiz hafta ABD’nin kritik mineral ithalatına yönelik yeni gümrük tarifeleri hakkında soruşturma başlatılması talimatı verdi. Diğer yandan, Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) son faiz indirimleri, düşük faiz ortamında değerli metallere olan talebi artırdı. ECB, geçen hafta üç ana faiz oranını 25 baz puan kadar aşağı çekti.

GRAM ALTIN FİYATLARI

Haftanın ilk işlem gününde gram altın, 4 bin 151 lira seviyelerinde işlem görüyor. Çeyrek altın fiyatı ise 6 bin 800 lira civarında satılıyor.