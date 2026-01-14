Altın Rekoru Eşiğinde Gümüş 91 Doları Aştı

Altın fiyatları Çarşamba günü, önceki seanstaki rekor seviyelere yakın bir performans sergiliyor. Gümüş ise tarihi zirvesini yenileyerek 90 dolar eşiğini aşıyor. Spot altın, yüzde 1 artışla ons başına 4.630 dolara çıkarken, salı günü görülen 4.634,33 dolarlık tarihi yüksek seviyeye yakın bir seyir izledi. ABD altın vadeli işlemleri ise 4.624 dolardan işlem görmekte. Ons altındaki bu yükseliş, iç piyasalara da yansıyarak gram altının yüzde 1 artışla 6.426 liraya yükselmesine ve Kapalıçarşı’da sabah saatlerinde 6.500 liraya kadar çıkmasına neden oldu. Fiyat artışlarının arkasında, ABD’den gelen enflasyon verileri yer almakta. Aralık ayında çekirdek TÜFE, aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda ise yüzde 2,6 artış gösterdi ve bu, beklentilerin altında kaldı. Bu durum, ABD Merkez Bankası’nın yıl içinde faiz indirimine gideceği yönündeki beklentileri güçlendirmekte. ABD Başkanı da verilerin ardından Fed’e faiz indirimi çağrısında bulundu.

FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİLERİ ARTMAKTA

Ayrıca, Trump yönetiminin Fed Başkanı Jerome Powell hakkında başlattığı soruşturma, Fed’in bağımsızlığına dair tartışmaları yeniden canlandırmış durumda. Analistler, bu belirsizliğin ABD varlıklarına olan güveni zayıflattığını ve güvenli liman olarak değerlendirilen altına olan talebi artırdığını vurguluyor. Piyasalarda, Goldman Sachs ve Morgan Stanley gibi büyük finans kurumları, 2026’daki iki faiz indiriminin her birinin 25 baz puan olarak gerçekleşeceğini öngörmekte. İlk indirimin haziran ayında yapılacağı tahmin ediliyor; Citigroup ise mart ayına kadar ons altının 5.000 dolara yükselebileceğini öngörüyor.

DEĞERLİ METALLERDE YÜKSELİŞ DEVAM EDİYOR

Değerli metallerdeki yükseliş yalnızca altın ile sınırlı kalmıyor. Spot gümüş, yüzde 5 artışla 91 doları görebilirken, platin de yüzde 5 artışla 2.455 dolara ulaşıyor. Paladyum ise yüzde 4 primle 1.908 dolara çıkmakta. Jeopolitik durumun etkisi olarak, İran’daki geniş çaplı protestolar ve artan küresel belirsizlik algısı, güvenli liman talebini destekleyen bir başka faktör olarak ortaya çıkıyor. Düşük faiz beklentileri ile birlikte siyasi risklerin birleşmesi, piyasaların değerli metallerde yükseliş eğiliminin devam edeceğine dair işaretler vermekte.