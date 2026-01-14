Hakan Fidan Telefon Görüşmesinde Bölgesel Gerilimleri Ele Aldı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İranlı meslektaşı Arakçi ile bir telefon görüşmesi yaptı. Görüşmeye dair açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanlığı kaynakları, toplantının içeriğine dair bilgiler sundu. Bu önemli görüşmede, bölgedeki gerilimlerin masaya yatırıldığı ifade edildi.

BÖLGESEL GERİLİMLER GİDERİLMELİ

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, “Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı mevkidaşı Arakçi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakan Fidan görüşmede, mevcut bölgesel gerilimlerin giderilmesi amacıyla müzakerelere duyulan ihtiyacı vurguladı.” şeklinde açıklamada bulundu.

TÜRKİYE, ABD İLE TEMAS HALİNDE

Ayrıca, diplomatik kaynaklardan edinilen verilere göre, Türkiye’nin ABD yetkilileriyle de bağlantıda olduğu belirtildi. Bu durum, uluslararası platformda Türkiye’nin bölgesel istikrar için yürüttüğü diplomatik çabaları gözler önüne seriyor.