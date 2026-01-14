İş Kanunu Kapsamında Cezalar Yükseldi

is-kanunu-kapsaminda-cezalar-yukseldi

Yeni yılla birlikte İş Kanunu kapsamındaki idari para cezalarının güncellendiği bildirildi. Vergi ve harçlar için belirlenen yeniden değerleme oranı yüzde 18,95 iken, İş Kanunu çerçevesindeki yaptırımlar ise daha yüksek bir oranda, yüzde 25,49 artırıldı. Bu değişiklik, işçi maaşları ve çalışma düzenine ilişkin ihlalleri daha sıkı yaptırımlara tabi hale getirdi. İşçilerin maaşını zamanında ödemeyen veya eksik yatıran işverenler, her bir işçi başına aylık 2.734 TL ceza ödeyecekler. Geçen yılki ceza miktarı 2.179 TL seviyesindeydi. Bu yaptırım, işçi ücretinin banka hesabına yatırılmadığı durumlar için de geçerli olacak. Ayrıca, asgari ücretin altında ödeme yapılması da cezaya tabi hale getirildi. İşçiler, bu cezalara karşılık olarak devlete başvuruyor ve alacakları için ayrı bir dava açma zorunluluğuyla karşı karşıya kalıyor. Ücret alacaklarında zamanaşımı süresi ise 5 yıl olarak belirleniyor. Ayrıca, işçiler, ücretin tam veya eksik ödenmemesi durumunda haklı fesih yaparak kıdem tazminatına hak kazanma imkanına sahip.

FAZLA MESAİ VE YILLIK İZİN CEZALARI ARTIYOR

Çalışma sürelerine ilişkin düzenlemelere uymayan işverenler için de ceza miktarları artış gösterdi. Bu kapsamda, eksik maaş ödemesi yapan işverenler için ceza miktarı 2.734 TL olarak belirlendi. Fazla mesai ücretlerinin ödenmemesi veya serbest zamanın süresi içerisinde kullandırılmaması halinde işverenler 4.815 TL ceza ödeyecek. Yıllık iznin mevzuata aykırı bir şekilde bölünmesi durumunda da yine 4.815 TL ceza uygulanacak. Mola sürelerinin kullandırılmaması veya uygunsuz düzenlemeler yapılması halinde ise cezalar 26.620 TL’ye kadar yükselebilecek. Engelli istihdamına uymayan işverenler ise aylık 37.749 TL ceza ile karşılaşacak.

