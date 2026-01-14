İstanbul İçin Kar Yağışı Beklentileri Değerlendirildi

istanbul-icin-kar-yagisi-beklentileri-degerlendirildi

Ocak ayının ortalarına yaklaşırken kar yağışı beklentileri tekrar gündeme geldi. Meteoroloji uzmanlarının İstanbul için yaptığı kar uyarıları dikkatle izlenirken, kentte henüz beklenen yoğun kar yağışı gerçekleşmedi. İstanbul’da pazartesi günü eğitim-öğretime ara verilmesine karşın, kar sadece bazı ilçelerde kısa süreli ve yerel olarak etkili oldu. Afyon Kocatepe Üniversitesi öğretim üyesi Okan Bozyurt, hava durumu ile ilgili son tahminlerini bir yayınında açıkladı. Daha önceki ifadelerinde esas kar yağışının şubat ve mart aylarında etkisini göstereceğini belirten Bozyurt, yeni değerlendirmesinde de bu görüşünü sürdürdü.

İSTANBUL’DA BEKLENEN KAR YAĞIŞI

Bozyurt’un hava durumu tahminleri şu şekilde: “Ben daha önceki yayında İstanbul’da kar yağışını beklediğimi ancak çok beklemediğimi söylemiştim. Bunun nedenini de İstanbul’da aralık ve ocak aylarında çok etkili bir kar yağışının olmadığını ama şubat ve mart aylarında daha yoğun yağışların görüldüğü olarak açıklamıştım. Öyle ki İstanbul’un yüksek kesimlerinde bir kar geçişleri görülecek ama alçak kesimlerinde öyle çok korkutucu bir kar birikimi olmayacak diye de eklemiştim.”

