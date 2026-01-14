Kentsel Dönüşümde Elektronik Tebligat Dönemi Başlıyor

KENTSEL DÖNÜŞÜMDE YENİ TEBLİGAT SİSTEMİ

Kentsel dönüşüm projelerinin yürütülmesi amacıyla tebligat sisteminde köklü bir değişiklik yapıldı. Yeni düzenleme ile birlikte dönüşüm sürecine dahil olacak binaların sahiplerine artık fiziksel tebligat yollanmayacak; bildirimler yalnızca e-Devlet aracılığıyla elektronik olarak gerçekleştirilecek. Bu düzenlemeyle, kentsel dönüşüm kararına itiraz etmeyen veya kendisine ulaştırılan elektronik tebligatı 15 gün içinde görüntülemeyen ve onaylamayan bina sahipleri, ciddi yaptırımlarla karşılaşacak. Belirlenen süre içerisinde herhangi bir itirazda bulunmayan maliklerin arsa payları, belediye tarafından belirlenen rayiç bedel üzerinden satışa sunulabilecek.

İTİRAZ HAKKI 15 GÜNLE SINIRLI

Sürecin işleyişine dair değerlendirmelerde bulunan avukat Çiğdem Kezer, satış işlemi öncesi maliklerin haklarının 15 gün süreyle askıya alındığını ve bu dönemde itiraz etme hakkı tanındığını ifade etti. Kezer, “Vatandaş tebligatı dikkate almazsa ya da süreçle ilgili harekete geçmezse, payı belediye tarafından satışa konu edilebiliyor. Bu düzenleme, geçmişteki anlaşmazlıklar sebebiyle hukuki çerçeveye dahil edildi” şeklinde açıklamada bulundu.

