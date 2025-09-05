Altın Rekorunu Tazeledi, ABD İstihdam Açıklandı

ONS ALTIN YENİ REKOR KIRDI

Hafta başından bu yana sürekli olarak yeni rekorlar kıran ons altın, ABD Tarım Dışı İstihdam verilerinin açıklandığı gün rekorunu yeniden yeniledi. Küresel piyasalarda meydana gelen gelişmeler, altın fiyatlarında sert dalgalanmalar yarattı. Ekim 2024’ten bu yana en kötü seviyeyi gören ABD Tarım Dışı İstihdam Verisi, beklenen 75 bin seviyesinin oldukça altında, sadece 22 bin olarak açıklandı. Ayrıca, işsizlik oranı yüzde 4,2 olan beklentilerin üzerinde, yüzde 4,3 seviyesinde gerçekleşti. 3 Eylül Çarşamba günü altının onsu 3 bin 578 dolara kadar yükselerek rekorunu kırdı. Bugün ise, kritik veri açıklanmadan önce sabah seansında altının onsu 3 bin 558 dolardan işlem görüyordu.

PİYASALARDA GREVİ GÖRDÜ

Küresel piyasalarda merakla beklenen istihdam rakamlarının açıklanmasının ardından, piyasalarda hareketlilik meydana geldi. Dolar endeksi, veriden önce 97,92 puanda iken, bu verinin ardından 97,51 puana düştü. Altın, hafta başından bu yana devam eden rekor kırma sürecinin bir parçası olarak, kritik veri öncesinde 3 bin 552 dolar seviyesinde yukarı yönlü bir hareketlilik yaşarken, istihdam rakamlarının açıklanması ile birlikte ons altın 3 bin 587 dolara yükselerek yeni bir rekor kırdı. Gram altın da son dönemde rekorlarına devam etti ve kritik istihdam verileri öncesinde 4 bin 710 lirada işlem görüyordu. Veriden hemen sonra gram altın 4 bin 738 liraya çıktı.

EURO/TL’DE DE REKOR GÖRÜLDÜ

Dolar/TL kuru, son günlerde yaşanan sınırlı yükselişler ile rekorunu tazelemeye devam ediyor. Veriden önce 41,24 lira olan dolar/TL kuru, verinin açıklanmasının ardından 41,25 lira seviyesine ulaştı. Euro da dolar karşısında değer kazanarak Türk lirası karşısında değer kaybetmesine sebep oldu. Euro/TL, 48,50 seviyesine çıkarak rekorunu tazeledi. ABD istihdam raporu sonrası EUR/USD paritesi 1,17500 seviyesine yükseldi.

ABD BORSALARI YÜKSELİŞE GEÇTİ

ABD borsaları da yükselişe geçerek dikkat çekti. Nasdaq endeksi, 23 bin 778 puana kadar bir artış kaydederken, S&P 500, son günlerde üst üste rekorlar kırarken, kritik istihdam verilerinin ardından yeni bir zirveye ulaştı ve 6 bin 553 puana yükseldi. Dow Jones da olumlu bir ivme göstererek, kritik istihdam rakamları sonrasında 45 bin 595 puanda işlem gördü.